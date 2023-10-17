"Uluslararası Kültür ve Sanatta Şahname Sempozyumu" başladı
Şahname'nin kültür ve sanat tarihindeki rolünü ele almayı amaçlayan "Uluslararası Kültür ve Sanatta Şahname Sempozyumu" Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde başladı.
İstanbul
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) İslam Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde yürütülen proje Fatih Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Isfahan Üniversitesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfının destekleriyle gerçekleşiyor.
Sempozyumun açılışında FSMVÜ İslam Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi adına konuşan Betül Bilgin, sempozyumun temellerini yaklaşık 3 sene önce Isfahan'a gittiği dönemde attıklarını belirterek, "Çok fazla emek harcandı, tüm destekçi ve katılımcılara teşekkür ederiz. Hayırlı, verimli bir sempozyum geçmesini dilerim." dedi.
Sempozyumun farklı alanlardaki uzmanları bir araya getirerek Şahname üzerine kapsamlı bir tartışma ortamı oluşturmayı hedeflediğini aktaran Bilgin, katılımcıların edebiyat, tarih, sanat tarihi, kültür tarihi ve sanat gibi çeşitli başlıklar altında, Şahname'yi derinlemesine inceleyeceklerini vurguladı.
Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gurbetçi de sempozyumda emeği geçenleri tebrik ederek, selamlama konuşması yaptı.
İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Javad Maboudi Far ise İstanbul'da böyle bir sempozyumun gerçekleşiyor olmasının önemine değinerek, "Şahname dünya edebiyatının önde gelen şaheserlerinden biridir. İçerdiği konularla da insanlığın ahlak, doğruluk ve huzur içinde yaşamasını ele alır. Burada da Şahname'yi araştıran önemli alimler ve hocalar bir araya geliyor. Buraya gelenler Şahname'yi kültürel ve sanatsal anlamda derinlemesine keşfetme fırsatı bulacak. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından açılış oturumunda Dr. Marianna Shreve Simpson "Musavver Şahname: Geçmiş, Bugün ve Gelecek" başlıklı tebliğini sundu.
Açılış oturumunun ardından Klasik Türk Sanatları üslubunda Şahname temasıyla hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi sanatseverlerle buluştu.
19 Ekim'e kadar sürecek sempozyumda yarın 4 oturum yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.