Dolar
14.69
Euro
16.55
Altın
1,768.66
ETH/USDT
3,858.60
BTC/USDT
48,218.00
BIST 100
2,163.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Dünya Çay Günü'nde Mısır Çarşısı'na gelenler kış çayı ile ısındı

Fatih Belediyesi tarafından Dünya Çay Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Mısır Çarşısı'nı ziyaret edenlere kış çayı ikram edildi.

Mehmet Kara   | 15.12.2021
Dünya Çay Günü'nde Mısır Çarşısı'na gelenler kış çayı ile ısındı

İstanbul

Fatih Belediyesi diyetisyenlerinin desteğiyle hibiskus, tarçın, zencefil, karanfil, nane ve bal gibi malzemelerle demlenen kış çayı, belediye ekipleri tarafından Mısır Çarşısı'nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ile esnafa dağıtıldı.

15 Aralık Dünya Çay Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte dağıtılan ve kış aylarında vücut direncini ve bağışıklığı kuvvetlendirmek için özel olarak hazırlanan kış çayı, kısa sürede tükendi.

Kış çayının yararları konusunda bilgi veren Fatih Belediyesi Diyetisyeni Merve Bulut, sağlıklı beslenmenin bağışıklığı güçlendirme konusundaki olumlu etkisine dikkati çekti. Bulut, "Bitkisel çaylarla bunu desteklemek de çok önemli. Bizler Fatih Belediyesi diyetisyenleri olarak bu etkinliği düzenledik." dedi.

Kış çayının baharat ve balla hazırlandığını anlatan Bulut, 5 gün boyunca farklı noktalarda kış çayı dağıtılacağını söyledi. Bulut, hibiskus, tarçın, zencefil, karanfil, nane içeren antioksidan ve antibakteriyel özelliklere sahip çayın 2 bin 500 vatandaşa dağıtılacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları bir haftada 61 ilde azaldı, 20 ilde arttı
Kovid-19'un Omicron varyantı Avrupa ülkelerini yeni önlemler almaya zorladı
Kovid-19'un Omicron varyantı Balkanlar'a da sıçradı
Fransız Sanofi’nin Kovid-19 aşısı takviminde gecikme
Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde azaldı

Benzer haberler

Dünya Çay Günü'nde Mısır Çarşısı'na gelenler kış çayı ile ısındı

Dünya Çay Günü'nde Mısır Çarşısı'na gelenler kış çayı ile ısındı