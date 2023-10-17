Borusan Contemporary'de çocuklara özel atölyeler düzenlenecek
Borusan Contemporary, Perili Köşk'te çocuklar için farklı yaş gruplarına özel eğlenceli ve öğretici atölyeler gerçekleştirilecek.
İstanbul
Kurumdan yapılan açıklamaya göre, atölyelere katılan farklı yaş grubundaki çocuklar, bitki çizimlerinden ilham alacak, kendi ekosistemlerini üretecek, yeni baskı tekniklerini deneyimleyecek ve kendi özgün tasarımlarını yapacak.
8-12 yaş grubuna yönelik 22 Ekim'de 11.00'de düzenlenecek "Bir Kavanoz Dünya" atölyesi İngiliz sanatçı Mat Collishaw'un "Aritmi" sergisi turuyla başlayacak.
Aynı gün 13.00'te, 6-8 yaş grubuna yönelik gerçekleşecek "Kağıdın Ardındaki Hikaye" atölyesi de "Aritmi" sergisi turuyla başlayacak. Çocuklar bu çalışmada sanatçının "Hasekiküpesi" ve "Fısıldayan Çalılar" isimli eserlerini inceleyecek ve geçmişe doğru bir yolculuğa çıkacak. Geçmişten bugüne ulaşan bitki çizimlerinden ilhamla her çocuk dünyanın yapı taşı olan karbonla gölgelendirme yöntemini kullanarak kendi bitki tablolarını çizecek.
Borusan Contemporary'de Hazan Mevsimi
5-7 yaş grubu için 28 Ekim'de 13.00'te düzenlenecek "Hazan Mevsimi" atölyesinde yeni sergide yer alan bitki resimleri ve baskı resim çalışmaları yakından incelenecek. Çocuklar, Perili Köşk'ün çevresindeki ağaç, bitki ve yapraklarından yola çıkarak yeni bir baskı tekniğini deneyimleyecek, doğayla sanat ilişkisini sorgulayacakları renkli bir atölye çalışmasına katılacak.
7-10 yaş grubuna yönelik atölye 29 Ekim'de 13.00'te gerçekleştirilecek. "Yüzyılın Sanatına Dokunuş" başlıklı atölyede yeni koleksiyon sergisi "Dijital Mitolojiler"de yer alan Brigitte Kowanz, Keith Sonnier, Ayşe Erkmen, Niko Luoma, Sol LeWitt, Markus Linnenbrink ve Yağız Özgen'e ait yapıtlar gezilecek. Müze turunun ardından çocuklar, ilham aldığı yapıt ve sanatçıdan yola çıkarak kendi özgün tasarımını yapacak.
Çocuk atölyelerine ilişkin detaylı bilgiye https://www.borusancontemporary.com/tr/cocuk-atolyeleri-kisa-surel adresinden ulaşılabilir.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.