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Eğitim

Borusan Contemporary çocukların hayal gücüyle sanatı bir araya getirecek

Borusan Contemporary, farklı yaş grubundaki çocuklara yönelik, eğlenceli ve öğretici atölyeler düzenliyor.

Aişe Hümeyra Akgün  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Borusan Contemporary çocukların hayal gücüyle sanatı bir araya getirecek

İstanbul

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Perili Köşk'te 10 Haziran'da gerçekleştirilecek iki yeni atölyede, sergilerdeki eserlerden ilham alan çocuklar hayal gücünü sanatsal çalışmalara dönüştürecek.

"Neresi Yeryüzü, Neresi Gökyüzü" başlıklı ilk atölyede 6-8 yaş grubu katılımcılar, "UVA: Kaosun Eşiği" sergisinden yola çıkarak kendi manzara çalışmalarını oluştururken, 6-9 yaş grubuna yönelik düzenlenecek "Bir Köşk Hayal Ediyorum" isimli atölyede ise sıra dışı malzemeler ve led ışıkları kullanarak kendi deneysel maketlerini üretecek.

Atölyeler hakkında detaylı bilgiye "www.borusancontemporary.com" adresinden ulaşılabilir.

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