"8. TRT Humanitarian Film Festival"e başvurular başladı

TRT'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan festival için başvurular, 15 Haziran'a kadar "trthumanitarianfilmfestival.com" adresinden yapılabilecek.

Genç ve deneyimli film yapımcılarını bir araya getiren festival, katılımcılara sektör profesyonelleriyle etkileşim kurma ve eserlerini uluslararası bir zeminde görünür kılma imkanı sunuyor.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, festival için başvuruların başladığını sosyal medya üzerinden, "İnsanlığın gerçek meselelerini sinema aracılığıyla görünür kılan TRT Humanitarian Film Festival için başvurular başladı." ifadesiyle duyurdu.

Festivalde en iyi üç film ve TRT Özel Ödülü olmak üzere dört ödül sahibini bulacak. Yarı finalistler alanında uzman ön jüri tarafından belirlendikten sonra uluslararası bir ana jüri tarafından değerlendirilecek.