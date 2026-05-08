"Operasyon Alesta"nın oyuncularından SAHA 2026'ya ziyaret TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni dizisi "Operasyon Alesta"nın oyuncuları, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'ndaki Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı stantlarını ziyaret etti.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na ziyaretler sürüyor.

Bu kapsamda MSB ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığının desteğiyle çekimlerine başlanan "Operasyon Alesta"da rol alan Aslıhan Güner, Onur Seyit Yaran ve Meltem Akçöl ile çocuk oyuncular, MSB ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı stantlarını gezdi.

Gazetecilere açıklamada bulunan ÜS Yapım'dan Süreyya Yaşar Önal, Operasyon Alesta'nın Türkiye'de denizcilik adına yapılan ilk çalışma olduğunu söyledi.

Önal, "Son yıllarda, Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük bir çabayla oluşturduğu bu muazzam gücün, sinemaya, diziye yeni bir katkısı olması gerekiyordu. Denizcilikle ilgili yaptığımız çalışmalar, işin sinema boyutunda, dizi boyutunda eksik kalıyordu. Biz bunu tamamladık. Özellikle denizlerde inşa ettiğimiz muazzam gücü dizi film olarak yapmaya niyet ettik." dedi.

Oyuncu Aslıhan Güner ise Türkiye'nin milli imkanlarıyla tasarlanan ilk fırkateyni TCG İstanbul'u görünce çok heyecanlandığını belirterek, dizinin çekimlerinde TCG İstanbul'un da bulunduğunu söyledi. Güner, dizide ikinci gemi kaptanı olarak rol aldığını aktardı.

Oyuncu Onur Seyit Yaran da projede yer almaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, dizinin güzel olacağını ifade etti.

Oyuncu Meltem Akçöl ise dizide yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi.