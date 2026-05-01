Bu yıl beşinci kez düzenlenecek "NEXT TRT", 9 Mayıs'ta başlıyor TRT'nin ev sahipliğinde bu yıl 5. kez düzenlenen "NEXT TRT", genç gazeteciler, akademisyenler, girişimciler ve sivil toplum temsilcilerini 9 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya getirecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) gerçekleştirilecek etkinlik, gençlerin düşüncelerini uluslararası düzeyde ifade edebilecekleri bir zemin sağlamayı amaçlıyor.

Programda, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar, sanattan yapay zekaya, sağlıktan spora, iklim değişikliğinden teknolojiye kadar pek çok alandaki deneyimlerini paylaşacak.

"Estetikten Direnişe: Sanatın Dönüşen Dili", "İnsan ve Yapay Zeka: Rakip Değil, Ortak", "Dijital Detoksun Ötesinde: Gençlik ve Toplumsal Dayanıklılık", "Sporun Dayanıklılık Mimarisindeki Rolü", "Algoritmalardan Özgürleşme: Sonsuz Kaydırma Döngüsünü Kırmak" başlıklı paneller ile fuaye alanında atölye çalışmaları ve deneyim alanları yapılacak.

Gençler, "Gençlik İçerik Geliştirme Merkezi", "Finansal Okuryazar Nesil", "Kelimelerden Koda: Yapay Zeka ile Kod Yazmada Ustalaşma" ve "Arama Motoru Optimizasyonu" atölyelerinde uzmanlarla buluşabilecek.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, sosyal medyadaki paylaşımında, "NEXT TRT 5. kez sahnede! Genç uzmanlarla NEXT TRT'de buluşup bugünün ötesine bakacak, dünyanın geleceğine yön veren başlıkları birlikte ele alacağız." açıklamasını yaptı.

Programa kayıtlar "next.trt.net.tr" adresi üzerinden yapılabiliyor.