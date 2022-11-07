"7. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali" başladı
Festival kapsamında bir hafta boyunca tecrübeli isimlerle gençlerin bir araya geleceği panel, ustalık sınıfı, atölye gibi etkinliklerin yanı sıra kısa film gösterimleri de sinemaseverlerle buluşacak.
İstanbul
Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından yedinci kez düzenlenen "Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali"nin açılışı yapıldı.
Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen tören, film müziklerinin icra edildiği enstrümantal müzik dinletisi ve festivalin tanıtımı için hazırlanan kısa filmlerin gösterimiyle başladı.
Açılışta konuşan Festival Direktörü Aşkın Özcan, her yıl festivali daha iyi, etkili ve verimli hale getirmek için yenilikçi düşüncelerle çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Etkinliğin bu yıl festival olarak yoluna devam ettiğini aktaran Özcan, "Bu süreçte çok kıymetli üstatlar, sanatçılar, yönetmenler hep yanımızda oldular. Her yıl yeniliklerle devam ediyoruz. Arka planda hakikaten çok ciddi bir hazırlık yapıldı, çok uğraşıldı ve çok ciddi bir ekip işi ortaya çıktı. Bu anlamda tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Gerçekleştirilecek panel, ustalık sınıfı ve atölye gibi etkinlilere katılacak isimlere ve ele alınacak konulara ilişkin bilgiler paylaşan Özcan, bir hafta boyunca panel, ustalık sınıfı, atölye ve eş zamanlı gösterimlerin de sinemaseverlerin beğenisine sunulacağını belirtti.
Özcan, 14 genç sinemacının yazılarından hazırlanan ve gençlerin sinemaya bakışının yansıtıldığı "Niçin Sinema? - Neden Olmasın!" adlı kitabın da festival kapsamında okuyucuyla buluşacağını dile getirerek, "Sinema adına güzel şeylerin konuşulduğu bir hafta olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
"Festivaller atılan tohumların yeşermesine vesile oluyor"
Jüri başkanı yönetmen Murat Pay , festivalleri toprağa atılan tohumlara benzeterek, "Bu tohumlar serpiliyor, yeşeriyor, zamanla büyüyor. Kendim de festivallere aşina olduğum için festivallerin bir zemin olduğunu ve bu zeminlere atılan tohumlara vesile olduğunu biliyorum ve bu nedenle ayrıca değerli olduğunu düşünüyorum." dedi.
Gençlerin festivaller sayesinde farklı ufuklara yolculuk yapma imkanı bulduğunun altını çizen Pay, "Filmleri gayet zevkli bir şekilde jüriyle değerlendirdik, güzel filmler vardı. Umarım festival herkes için çok güzel geçer ve festival daha güçlü bir şekilde devam eder." diye konuştu.
"Lise kategorisinde ısrar edilmesini önemli buluyorum"
Danışma Kurulu Üyesi Yönetmen Abdülhamit Güler ise pek çok kararın alındığı festival danışma kurulunda bulunmanın zorluklarına değinerek, her yıl yöntem veya içerik olarak yeni şeyler yapmaya çalıştıklarını söyledi.
Festivalin tecrübeli isimlerin gençlerle bir araya geleceği eğlenceli etkinliklere de ev sahipliği yapacağına işaret eden Güler, "Lise kategorisinde ısrar edilmesini önemli buluyorum." dedi.
Güler, son dönemde festivallerin öneminin giderek arttığını aktararak, şunları kaydetti:
"Festivaller tabii ki kısa filmler için çok daha önemli. Çünkü uzun metraj filmlerin sinema ya da televizyonda gösterim imkanı var ama kısa metraj filmlerin festivaller dışında gösterildiği ve taltif edildiği bir yer yok. Bu nedenle kısa film festivallerinin daha çok desteklenmesi ve daha çok takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum."
Betül Benli'nin yönettiği, Kısa'dan Hisse Sinema Atölyesi öğrencilerinin çektiği "Av" adlı kısa filmin gösterimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle program sona erdi.
Festival
Bu yıl 7-13 Kasım arasında yedinci kez sinemaseverlerle buluşacak festivalin ana jürisini, yönetmen ve senarist Murat Pay'ın başkanlığında, görüntü yönetmeni Cevahir Şahin, senarist Hilal Çelenk, yapımcı ve yönetmen İsmail Fidan ve oyuncu Selen Öztürk oluşturuyor.
Sinemanın gelişimini desteklemek ve yeni yeteneklerin keşfedilmesini sağlamak amacıyla yola çıkan festival, Bağlarbaşı Kültür Merkezi ve Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde izleyicileri ağırlayacak.
Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra sinemada dijital dönüşüm, sinema tarihi ve sinema eleştirmenliği üzerine paneller, sinemaya dair çeşitli workshop, master class ve usta-çırak buluşmaları düzenlenecek.
Festival filmleri, engelli bireylere özel gösterimlerde ayrıntılı alt yazı ve sesli betimleme ile sunulacak. Festivalde ayrıca sinemada dijital dönüşüm, sinema tarihi ve sinema eleştirmenliği üzerine paneller, sinemaya dair çeşitli workshop, master class ve usta-çırak buluşmaları yapılacak.
5 kategoride ödüller sahiplerini bulacak
Kurmaca, belgesel, animasyon, deneysel ve lise kategorilerinde finale kalan filmler büyük ödül için yarışacak.
Festivalde, "Kurmaca", "Belgesel" ve "Animasyon" kategorilerinin birincileri 10'ar bin, "Deneysel" kategorisinin birincisi ise 5 bin liralık para ödülünün sahibi olacak.
Lise kategorisi birinciliğini kazanacaklar 5 bin liralık ödülün yanı sıra ikinci ve üçüncülük ödüllerini kazananlarla birlikte İstanbul Sinema Eğitimi Ödülü'nü alacak.
Usta bir sinemacı anısına verilen "Genç Öncüler Özel Ödülü"nün sahibi olana 5 bin lira, Kısa Film Yapım Desteği Ödülü'nü kazanacak senaryo sahibine ise 20 bin liralık yapım desteği verilecek. Senaryo jürisinde yapımcı, yönetmen Ekrem Aydın, senarist, yönetmen Elif Eda ve Sinan Sertel yer alıyor.
Ödül töreni 13 Kasım'da gerçekleştirilecek festival hakkında detaylı bilgiye "www.kisadanhisse.org" adresinden ulaşılabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.