39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 3 Aralık'ta kapılarını açacak
Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 3-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Istanbul
Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, "Kitap Şehre Dönüyor" sloganıyla Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde 39. kez kapılarını açacak fuarın detayları açıklandı.
Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, etkinliğin Türkiye'nin farklı noktalarında hazırlanan Tüyap kitap fuarlarının en büyük halkası olduğunu söyledi.
En son 2019'da düzenlenen fuarın bu yıl 39. kez açılacak olmasından heyecan duyduklarını ifade eden Ersözlü, "2019'da kaldığımız yerden devam ediyoruz, aynı büyüklükte fuarımızı açmak için tüm gücümüzle hazırlanıyoruz. 'Kitabın Büyülü Dünyası' temasıyla gerçekleşecek fuarımızda bine yakın yayınevi, marka, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu yer alacak. 750 binin üzerinde ziyaretçinin yoğun ilgisini bekliyoruz." dedi.
Ersözlü, onur yazarı Nazlı Eray'ın yanı sıra çok sevilen yazar ve çizerlerin de çeşitli etkinliklerle ziyaretçilerle buluşacağını belirterek destek olan tüm paydaşlara teşekkür etti.
Fuar kapsamında 9 gün boyunca çeşitli etkinliklerde değerli yayınevlerinin ve kitapların kitapseverlerle buluşacağını belirten Ersözlü, pek çok ülkeden yayınevlerinin de fuarda yer alacağını ve hazırlanacak uluslararası salonda yabancı yayınevleriyle ikili iş görüşmeleri yapılacağını kaydetti.
"Okurla kitaplarımızın buluştuğu en önemli alanlarımızdan biri"
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de Tüyap ile İstanbul Kitap Fuarı'nın yanı sıra Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde de fuarlar düzenlediklerini anlatarak, "Bu kitap fuarlarının özelliklerinden biri de kültürel çeşitliliğimizin, her farklı türden ve görüşten yayınlarla, yayıncılığımızın bütün farklılıklarıyla beraber yer alması." değerlendirmesinde bulundu.
Bağımsız yayıncılığın tüm zorluklara rağmen faaliyetini sürdürme çabasını elden bırakmadıklarına dikkati çeken Kocatürk, "İstanbul Kitap Fuarı, yayımlanmış ve mevcudu bulunan yaklaşık 350 binden fazla kitap çeşidimizin en az 200 bine yakın adediyle kültürel çeşitliliğimizin sergilendiği ve okurla kitaplarımızın buluştuğu en önemli alanlarımızdan birisi olma özelliğindedir." ifadesini kullandı.
Türkiye yayıncılık sektörünün verilerine ilişkin bilgiler paylaşan Kocatürk, yayıncılık alanında Türkiye'nin iyi bir konumda bulunduğunu, bunda sektörün ve yazarların okurla sıkı bağının önemli bir etken olduğunu dile getirdi.
Kocatürk, bütün paydaşların dayanışma duygusu içinde bir araya geleceği fuarın yeni kitapları, yazar buluşmaları ve etkinlikleriyle okurları ağırlayacağına işaret ederek, geçmiş yıllarda çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan fuarın bu yıl da sadece İstanbul'dan değil çevre illerden ilgi görmesini beklediklerini sözlerine ekledi.
Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan katılımcılar, daha önce farklı şehirlerde gerçekleştirilen fuarlara kitapseverlerin gösterdiği ilgiye, yaşanan zorluklara ve fuarlarda yayınevlerine sunulmaya çalışılan imkanlara ilişkin değerlendirmelerini aktardı.
Sesli kitap, e-kitap, telif hakları, kağıt ve matbaa maliyetleri ile dijital teknolojilerin yayıncılık sektörüne etkileri de toplantıda gündeme gelen konular arasında yer aldı.
Fuar hakkında
"39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" 3-11 Aralık'ta Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.
Kitapseverlerin pek çok yayınevini bir arada bulma ve sevdikleri yazarlarla tanışma fırsatı bulacakları fuara, yurt içi ve yurt dışından bine yakın yayınevi ile sivil toplum kuruluşu katılım sağlayacak.
"Kitabın Büyülü Dünyası" temasıyla gerçekleşecek fuarda fantastik edebiyata, bilim kurguya ve büyülü gerçekçilik akımına odaklanılacak.
İstanbul Kitap Fuarı'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen "Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi" (TEDA) kapsamında yerli ve yabancı yayınevleri arasında ikili iş görüşmeleri yapılacak.
Fuarda ayrıca Yunanistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Hırvatistan ve Kosova'nın da içerisinde bulunduğu odak pazar ülkelerinden yetkililer, katılımcı yayınevleri temsilcileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirecek, telif alışverişinde bulunacak. Almanya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Romanya'dan yayınevleri de fuarın uluslararası salonunda yer alacak.
Fuar; panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 300'e yakın kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Düzenlenecek etkinlikler ve imza günlerinde 2 bine yakın yazar, okurlarıyla buluşma fırsatı bulabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.