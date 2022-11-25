İrlandalı yönetmen Jim Sheridan, günümüzde izleyiciyi sinemaya çekmenin zorluklarını anlattı
"Sol Ayağım", "Babam İçin" ve "Yeni Bir Ülkede" filmleriyle tanınan, Oscar ödüllü İrlandalı yönetmen Jim Sheridan, sinemanın izleyici üzerindeki etkisine ilişkin, "Sinemada seçilen temaların ve mesajların toplumu etkilediğini düşünüyorum." dedi.
İstanbul
Sheridan, dünya sinemasının bugünkü durumunu, geleceğini ve Türk sinemasının gelişimini AA muhabirine değerlendirdi.
Kariyeri boyunca çok sayıda film çektiğini belirten Sheridan, "Her zaman söyleyecek yeni bir şeyin olduğunu düşünürsün. 10'dan fazla film yapmasaydım başka bir film yapmazdım. Hayat tecrübelerimi film yaptım. Bu yüzden yeni bir film yapmak için beni etkileyen bir şeye sahip olmalıyım." diye konuştu.
Jim Sheridan, İrlanda'da büyümekle ilgili ve kilisenin gücünü anlatabileceği bir film çekmek istediğini ifade ederek, İrlanda'da Katolik kilisesinin eskiden çok büyük bir gücü olduğunu ancak artık bu gücün kalmadığını söyledi.
"İnsanları bir filme götürmenin çok zor olduğunu söyleyebilirim"
Dünya sinemasının mevcut halini beğenmediğinin altını çizen usta yönetmen, "Sinemaseverleri tatmin eden, gişe rekorları kıran birkaç film oldu. Ancak maalesef insanları süper kahramanların koruduğunu hissettiriyor, hayal gördürüyor. Artık film yapmanın yapısı çok temelden değiştiği için insanları bir filme götürmenin çok zor olduğunu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.
Usta sinemacı Sheridan, dijital platformların sinemaya etkisine de değinerek, şunları kaydetti:
"Dijital platformlar insanların evlerine girip onları evde eğlendiriyor. Eğer büyük bir televizyon varsa, neden dışarı çıksınlar ki? Uzaktan kumandaları da var. Filmi durdurup tuvalete gidip geri gelebiliyorlar. Bu durum onlara kontrol, güç ve erişilebilirlik sağlıyor. Esasen televizyon her şeyi dünya çapında erişilebilir hale getirdi. Ancak temelde Amerikan televizyonu. Eğer Amerikan kültürünü tüketmek istiyorsanız... Bence bu çok ilginç ve değişecek. Şu anda dünyanın geri kalanıyla konuşan tek bir kültür var."
"Sinemada seçilen temaların ve mesajların toplumu etkilediğini düşünüyorum"
Filmlerinde seçtiği temaları önemsediğine dikkati çeken Sheridan, "Sinemada seçilen temaların ve mesajların toplumu etkilediğini düşünüyorum. Kiliseden bahsediyorum. Bu yüzden 600 yıldır İrlanda'da, İngiltere'de bir savaş vardı. İrlandalılar Katolik, İngilizler Protestan'dı. İrlandalılar 600 yıl Katolik kaldılar. Sonra televizyon geldi ve yaklaşık 20 ila 30 yıl içinde Katolikliği yok etti. Televizyon yeni bir kürsü ve evinize giren bir şey. Bu yüzden dikkatli olmalısınız." ifadelerini kullandı.
Sheridan, İstanbul'un doğu ile batının buluşma noktası olduğuna işaret ederek, İstanbul'u ve kendisini ilgilendirecek bir konu bulabilirse İstanbul'da film çekmek istediğini sözlerine ekledi.
İrlandalı usta yönetmen Jim Sheridan, sinemada kullandığı karakteristik öğelerle sinema dili açısından önemli bir akımın temsilciliğini üstleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.