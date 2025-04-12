"12 Punto 2025"in finalistleri açıklandı
TRT tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto 2025'te uzun metrajlı film kategorisinde finale kalan 12 proje belirlendi.
İstanbul
Türk sinemasının önemli temsilcilerinden oluşan 5 kişilik ön jüri, başvuran projeleri değerlendirerek, etkinlikte yarışacak uzun metrajlı projeleri seçti.
Finalist projeler "www.trt12punto.com" adresinde yayınlandı.
Bu yıl 110 film başvuru yaptı
Bu yıl 110 uzun metrajlı film proje başvurusu yapılan 12 Punto 2025'te teknik kontroller neticesinde 90 senaryo, yönetmen Derviş Zaim başkanlığındaki ön jüri tarafından değerlendirildi.
Feriye'deki değerlendirme toplantısının ardından jüri başkanı Derviş Zaim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 90 projeyi en ince detayına kadar okuduklarını belirterek, "Kimseye haksızlık etmek istemediğimiz için elimizden geldiğince ince eleyip, sık dokuyarak değerlendirmeye gayret ettik. Zor tarafı bütün projeleri okumak. Zevkli tarafı da karşıdaki arkadaşların düşüncelerini dinleyerek değerlendirmeye çalışmaktı." dedi.
Zaim, projelere bakıldığında sinema alanında hikayelerde çok farklı yönelimler olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
"Deneysele giden yeni sinemacılar var, onları takdir ediyorum. Eski ustaların peşinden giden arkadaşlarımız da var. Daha önce birkaç film yapmış, yaratıcılığını başka bir boyuta getirmeye çalışan arkadaşlarımız da söz konusu. Onların yeni maceralar peşinde koşmaları beni heyecanlandırıyor. Diğerlerinin aksine kendi kurdukları dünya içerisinde, o dünyanın devamında bir şeyler yapmaya çalışanlar var. Bu yelpaze genişliği Türk sineması için zenginliktir. Bu yelpazeyi daha da genişletsek ne kadar iyi olur diye düşünüyorum."
İyi bir senaryodan kötü bir filmin çıkabileceğini fakat kötü bir senaryodan iyi bir film çıkarmanın neredeyse imkansız olduğuna dikkati çeken Zaim, "Senaryoyu iyi kurmak bu işin olmazsa olmazları arasındadır. Hep aynı şeylerin seyircinin önüne gelmesi, benim canımı sıkan hususlardan biriydi. Allah'tan bazı insanlar, bazı genç arkadaşlar çıkıyor da bunların daha farklı gerçekleşebileceğine dair bizde umutlar uyandırıyorlar." değerlendirmesini yaptı.
"Sinemayı her zaman duygu sanatı olarak görüyorum"
Jüriden İpek Tuzcuoğlu da bir oyuncu olarak, hikayeye önem verdiğini dile getirerek, "Hikayenin gönlüme dokunması gerekiyor. Oyuncu olunca biraz bunlara bakıyorsunuz. Hikayeden sonra senaryonun matematiğine, proje içinde karakterler ne kadar değişiyor, dönüşüyor ona mutlaka bakıyorum. Umut dolu, neşeli çok fazla hikaye yok. Daha çok içe dönük, daha karamsar hikayeler okuduk. Gerçekten 91 proje içinde en iyileri olsun diye uğraştık. Galiba seçki konusunda çok mutluyuz. Güzel projeler geliyor diyebilirim." ifadelerini kullandı.
Sinemayı duygu sanatı olarak gördüğünü söyleyen Tuzcuoğlu, "Tabii ki görsellik, diyaloglar, hikaye, oyunculuklar, rejinin dünyası önemli... Ama o dünyayı ne kadar duygulara hitap ettirebiliyorsun, ne kadar duyguyla geçiş sağlayabiliyorsun? O köprüyü duygu kurabiliyor. Çünkü sinema hayatın kendisidir." dedi.
"Her zaman kadın temalarını, kadın yönetmenleri desteklemek isterim"
Jüriden yönetmen Maryna Er Gorbach ise böyle bir etkinliğe sektörün ihtiyaç duyduğu yorumunu yaparak, sektörden uluslararası profesyonel isimlerin etkinlik boyunca genç sinemacılarla bir araya gelmesinin de önemli olduğunu anlattı.
Bu yıl 12 Punto 2025'e katılanların projelerinde daha çok drama türünü seçtiğini aktaran Gorbach, "Her zamanki gibi aile hikayeleri de bu yıl vardı. Ben daha çok bir yönetmenin denemediği konulara ya da sinema diliyle ilgilendim. Her zaman kadın temalarını, kadın yönetmenleri de desteklemek isterim. Özellikle Türkiye'de bence çok çok ihtiyacı var." şeklinde konuştu.
Gorbach, senaryoyu notaya benzeterek, "Bir senaryo yazmak için her şeyden önce 'neden ben bu filmi yapıyorum, neden ben bu filmi yazıyorum'u bulmak çok önemli. Sıcak, derin ve üç ya da beş boyutlu bir hikaye ya da fikir olmalı ki, 5-10 sene tutkusunu sürdürsün. Film yapmak kısa bir şey değil." dedi.
6 projeye "TRT Proje Geliştirme Ödülü" verilecek
Bu yıl 12 Punto'nun ön jürisinde ödüllü yönetmenler Derviş Zaim, Maryna Er Gorbach ve İpek Tuzcuoğlu'nun yanı sıra ayrıca Fatih Özcan ve yapımcı Furkan Besli yer aldı.
Uzun metrajlı film kategorisinde uluslararası jüri tarafından seçilen 12 finalist arasından 3 projeye "TRT Ortak Yapım Ödülü", 3 projeye "TRT Ön Alım Ödülü" ve 6 projeye "TRT Proje Geliştirme Ödülü" verilecek.
Ödül kazanan projeler, 20 Temmuz'da gerçekleştirilecek 12 Punto 2025 kapanış ve ödül töreninde açıklanacak. Törende ayrıca "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü"nü kazanan projeler de duyurulacak.
Finalist projelerin sahipleri bu yıl 7. kez 13-20 Temmuz arasında düzenlenecek "12 Punto 2025" haftasında dünyanın önemli senaryo danışmanları ile senaryolarını geliştirecekler, ödüllü yapımcılarla projelerinin yapım süreci üzerine görüşmeler yapacaklar.
Aynı zamanda film profesyonellerine ve sinemaseverlere yönelik Türkiye ve dünya sinemasının önemli isimleri ile masterclasslar, paneller ve söyleşiler ile açık havada film gösterimleri düzenlenecek.
Bir hafta boyunca her akşam TRT 2'de çeşitli söyleşilerin ve 12 Punto etkinliklerinin yer aldığı "12 Punto Özel" programı yayınlanacak.
"12 Punto 2025"e bu yıl 317 kısa metrajlı proje başvurusu yapıldı. Bu yıl 6'ncı kez verilecek olan "TRT Kısa Film Yapım Ödülü"nü kazanan 6 proje de belirlendi. Ödül kazanan projelerin sahipleri, 12 Punto 2025 haftasında senaryo danışmanları ile projelerini geliştirecekler.
12 Punto 2025'in uzun metrajlı film finalist projeleri arasında "Danalar ve İnsanlar", "Hucurat", "İkinci Uzun Metraj Film Projesi", "İnsan İnsan", "Kaza", "Kiralık", "Parlaktan Daha Parlak Bir Söz", "Postacı", "Tüm Yorgun Atlar", "Varsayım", "Yeşil Yapraklı Kırmızı Domates" ve "Yüzleşme" yer alıyor.
TRT Kısa Film Yapım Ödülü'nü ise "Dondurma", "Fillerin Uykusu", "Kıyamet Adam", "Sığınak", "Süpermen Bozkıra Düştü" ve "Taş Bebek" kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.