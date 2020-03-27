Euro
7.09
Dolar
6.43
BIST 100
91,814.75
Altın
1,620.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, salgına karşı yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yapıyor
logo
Kültür Sanat

Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım

Netflix, evde vakit geçirme sürelerinin artmasıyla Türkiye'de de yükü artan internet altyapısını rahatlatmak amacıyla, telekomünikasyon ağları üzerindeki Netflix trafiğini yüzde 25 azaltacağını duyurdu.

Tolga Yanık   | 27.03.2020
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım

İstanbul

Netflix açıklamasında görüşlerine yer verilen Netflix İçerik İletiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ken Florance, yaşanılan küresel krize bağlı olarak, sundukları hizmet kalitesini koruyarak telekomünikasyon ağlarındaki Netflix trafiğini yüzde 25 oranında azaltacak bir yöntem geliştirdiklerini ifade etti.

Florance, şunları kaydetti:

"Trafikteki bu azalmaya rağmen üyelerimiz tercih ettikleri plan kapsamında yer alan Ultra Yüksek Çözünürlük (UHD), Yüksek Çözünürlük (HD) veya Standart Çözünürlük (SD) seçeneklerinden faydalanmaya devam edebilecek.

Türkiye'de önümüzdeki 30 gün boyunca uygulanacak bu yöntemin telekomünikasyon ağları üzerinde önemli bir rahatlama sağlayacağına inanıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'81 ilin sağlık müdürleriyle riskleri ve mücadele yöntemini değerlendirdik'
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de uzmanlar Kovid-19 salgınını değerlendirdi
Avustralya’ya gelenler iki hafta karantinaya alınacak
İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Benzer haberler

Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım

Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım

Anadolu Üniversitesinden internet kullanımı tavsiyeler

Fenerbahçe futbol altyapı takımları e-antrenman uygulamasına geçti

Turkcell'den sağlık çalışanlarına 5GB internet paketi

Turkcell'den sağlık çalışanlarına 5GB internet paketi
Netflix ve YouTube Avrupa'da yayın kalitesini düşürüyor

Netflix ve YouTube Avrupa'da yayın kalitesini düşürüyor
ABD'li pizza şirketi 10 bin işçi alacak

ABD'li pizza şirketi 10 bin işçi alacak