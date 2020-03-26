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Kültür Sanat

Gazzeli sanatçılar koronavirüsle mücadele için maskeleri renklendiriyor

Gazzeli genç sanatçılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede maske kullanmanın önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için maskeleri renklendiriyor.

Safiye Karabacak   | 26.03.2020
Gazzeli sanatçılar koronavirüsle mücadele için maskeleri renklendiriyor

Gazze

Gazzeli sanatçılar, koronavirüsle mücadele için maskeleri renklendiriyor

Gazzeli genç sanatçılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede maske kullanmanın önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için maskelere resimler çizerek eğlenceli hale getiriyor. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )


Gazze'de bir atölyede bir araya gelen 3 genç sanatçı, fırça ve boyalarıyla koronavirüsle mücadeleye destek veriyor.

Tıbbi maskelere çocuklar için komik, yetişkinler için sevgi, özgürlük veya koronavirüs temalı çizimler yapan sanatçılar, bu maskeleri talep edenlere ücretsiz olarak dağıtıyor.

Sanatçılar sosyal medyadan paylaştıkları rengarenk maskelerin Gazze Şeridi'nin dört bir yanından ilgi gördüğünü belirtiyor.

Filistinli sanatçı Dargam Karika (23) AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlangıçta Gazze Şeridi'ndeki insanların maske kullanımına önem vermediklerini gördüklerini ve farkındalık oluşturmak için maskeleri boyamaya karar verdiklerini belirtti.

Karika, halktan güzel tepkiler aldıklarını ifade etti.

Sanatçı Tamir Dib (22) de "Biz yıllardır ekip olarak fırçalarımız ve boyalarımızla çalışıyoruz. Bugün de koronavirüsle mücadelede maske kullanımını yaygınlaştırmak için bir araya geldik." dedi.

Toplumun maske kullanımını önemsemediğini, bunun önemine dikkati çekmek için böyle bir fikir geliştirdiklerini belirten Dib, maske kullanımının kimilerinin düşündüğü gibi utanılacak bir şey olmadığını aksine toplumun sağlığını korumak için önemli olduğunu vurguladı.

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, bugün işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplam vaka sayısının 86’ya yükseldiğini duyurmuştu.


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