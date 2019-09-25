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Kültür Sanat

Neşet Ertaş türkülerine 'mehter' yorumu

Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı, halk ozanı Neşet Ertaş'ın sevilen türkülerini yorumladı.

Abdullah Yıldiz,Serkan Güner   | 25.09.2019
Neşet Ertaş türkülerine 'mehter' yorumu

Kırşehir

Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı, halk ozanı Neşet Ertaş'ın sevilen türkülerini yorumladı.

Cacabey Meydanı'nda, Ertaş'ın ölümünün 7. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan 35 kişilik mehter takımı, "Yalan Dünya", "Gönül Dağı", "Neredesin Sen", "Bir Anadan Dünyaya Gelen Yolcu" ve "Şirin Kırşehir" türkülerini seslendirdi.

Mehter takımının performansı, yağışlı havaya rağmen meydanı dolduran türküseverlerin beğenisini kazandı.

Mehterbaşı Ali Aktaş, etkinlik sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ilk defa kahramanlık marşlarının dışında Neşet Ertaş türkülerini çalıştıklarını söyledi.

Yaklaşık bir aylık çalışmalarının emeğini burada aldıklarını vurgulayan Aktaş, "Vatandaşlarımızın ilgisinden memnunuz. Mehter yorumuyla seslendirilen türküleri çok beğendiler. Bize bu imkanı sağlayan büyüklerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Abdal Topluluğu'nun konseriyle devam eden etkinliğe, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve çok sayıda kişi katıldı.

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