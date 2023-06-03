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Yaşam

Kozalak ve meşe palamutlarını süs eşyasına dönüştürüyor

Kırıkkale'de yalnız yaşayan 51 yaşındaki Erkan Abar, kozalak ve meşe palamudundan süs eşyaları yapıyor.

Muhammet Fatih Gökmen  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
Kozalak ve meşe palamutlarını süs eşyasına dönüştürüyor Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen/AA

Kırıkkale

Bir hırdavatçı dükkanında işçi olarak çalışan Abar, 10 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesi üzerine hiçbir eğitim almadan el sanatları ve süs eşyası yapımına başladı.

Park ve bahçelerden topladığı kozalak, meşe palamudu, meşe ağacı parçalarından evinde süs eşyası yapan Abar, ürünleri çalıştığı iş yerinde sergileyerek satışını da yapıyor.

Erkan Abar, AA muhabirine, kozalaktan çiçek, aşk ve dilek ağacı, mumluk gibi süs eşyaları, meşe palamudundan çizgi film karakteri 'Şirinler'i yaptığını anlattı.

Doğadan topladığı malzemelerden kombinasyon yaparak çeşitli ürünler tasarladığını vurgulayan Abar, "Ürünlerin tasarımı kendime ait. Meşe palamudundan geyik, köpek, avcı ve Eskimo takımı yaparak sanatsever dostlarımın beğenisine sunuyorum." ifadesini kullandı.

"Bütçeme katkı sağlıyorum"

Abar, yaklaşık 10 yıldır gerek metal malzemelerden gerekse doğadaki ürünlerden hediyelik eşya yaptığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Ürünleri evde yapıyorum ve çalıştığım iş yerinde sergiliyorum. İş yerine gelen müşterilere satıyorum ve bütçeme katkı sağlıyorum. Ürünler özellikle iş yerine gelen kadın müşterilerin dikkatini çekiyor. Fotoğraf çekiyorlar, ürünler hakkında bilgi alıyorlar. Bu ürünleri yaparken huzur buluyorum, kafamı boşaltıyorum, hiçbir şey düşünmüyorum. Tamamen işime odaklanıyorum."

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