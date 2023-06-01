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Kırıkkale'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu yağışı nedeniyle bazı ekili araziler zarar gördü, köy yollarında hasar oluştu.

Muhammet Fatih Gökmen  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Kırıkkale'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen/AA

Kırıkkale

İlçeye bağlı Ceritkale köyünde öğleden sonra bastıran yağışın ardından bir ahırı su basması sonucu 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Danacıobası köyünde de ekili araziler zarar gördü, yollarda hasar oluştu.

Yağışın ardından Keskin Kaymakamlığı, İl Özel İdare ve Keskin Belediyesi itfaiye ekipleri, hasar oluşan köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Merkeze bağlı Aşağı Mahmutlar Mahallesi'nde de sağanağın ardından Aile Sağlığı Merkezi ile bazı bahçeleri su bastı.

Kırıkkale Belediyesi ekipleri, bölgede çalışmalara başladı.

Vatandaşlardan Ramazan Tok, gazetecilere, sel nedeniyle bahçesinin ve diktiği sebze fidelerinin zarar gördüğünü söyledi.

Tok, birkaç yıl önce de yine aynı şekilde mahallede sel yaşandığını anlattı.


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Kırıkkale'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
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