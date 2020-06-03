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Ekonomi

Bu tesiste günlük 2,5 milyon maske üretiliyor

Kovid-19'la mücadele kapsamında Kırıkkale'de kurulan maske üretim tesisinde üretim, günlük 2,5 milyona ulaştı.

Muhammet Fatih Gökmen   | 03.06.2020
Bu tesiste günlük 2,5 milyon maske üretiliyor Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen/AA

Kırıkkale

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Kırıkkale'de kurulan maske üretim tesisi, günlük üretim hedefini neredeyse ikiye katladı.

Kentte kurulan Halk Eğitim Merkezi Cerrahi Maske Üretim Atölyesinde, mayıs ayında başlayan maske üretimi aralıksız devam ediyor.

Kullanılan makineler için gerekli bütçenin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca karşılandığı, makinelerin ise Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından üretildiği tesiste, maske üretiminde kullanılacak malzemeler de Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından ücretsiz sağlanıyor.

Yaklaşık 500 usta öğretici ve Halk Eğitim Merkezi kursiyerinin üretimde bulunduğu atölyede, günlük maske üretimi 1,5 milyondan 2,5 milyona çıktı. Önümüzdeki günlerde bu rakamın 3 milyona çıkması hedefleniyor.

Tesisi ziyaret eden Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın süreciyle birlikte MEB'in kuruluşlarında, özellikle mesleki teknikte, yerli makine, yerli dezenfektan ve yerli maske üretimine dayalı çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

MEB'in hem eğitim öğretim hem de vatandaşın ve kurumların ihtiyacını giderme anlamında üzerine düşeni yaptığını dile getiren Büyük, "Özellikle siperlik konusunda da MEB'e bağlı kurumlar ellerinden geleni yaptı. O açıdan buradaki ayrı bir mutluluk da tamamen yerli üretimle bu maskelerin hizmete sunulması oldu. Bu anlamda MEB ve katkı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

"Bugün itibariyle 2,5 milyona çıktı"

Büyük, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Valilik nezaretinde Halk Eğitim Merkezi üzerinden maske üretimine başlamasının kendilerini memnun ettiğini aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve ekibine teşekkür eden Büyük, "Günlük 1-1,5 milyon hedefiyle başlayan maske üretimi, bugün itibariyle 2,5 milyona çıktı. Daha sonra da 3 milyona çıkacak. Bu, bütün hastanelerin cerrahi maske üretimi konusunda ihtiyaçlarının giderilmesi demek. Yapılan bu çalışmadan dolayı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Halk Eğitim Merkezlerinin tanıtılması amacıyla da çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Burada üretim yapan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.


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