Mardin turizminde 'artırılmış gerçeklik' dönemi

Dantel gibi işlenmiş taş konakları ve tescilli yapılarıyla açık hava müzesini andıran Mardin'e gelen ziyaretçilere artık "artırılmış gerçeklik" teknolojisiyle de hizmet veriliyor.

Fotoğraf: AA/Halil İbrahim Sincar

MARDİN - Halil İbrahim Sincar

Mardin turizmi, "artırılmış gerçeklik" teknolojisi ile buluşturuldu.

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirilen Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Vali Mustafa Yaman'ın talimatıyla yaklaşık iki ay önce Mardin Büyükşehir Belediyesi Bilgi Kültür ve Tanıtım Merkezi oluşturuldu.

Kente gelen turistlere bilgi vermek için Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan merkezde yerli yazılımcılar aracılığıyla "Mardin Ar" ismiyle "artırılmış gerçeklik" uygulaması başlatıldı.

Ücretsiz olarak cep telefonu ve tablete indirilen uygulamayla turistler, kameralarını tarihi yapıların yer aldığı fotoğraflara doğrulttuklarında "Kameradan yapı tanıma teknolojisi" ile o yapıyı üç boyutlu görüp, hakkında bilgi alabiliyor.

Uygulama sayesinde ziyaretçiler, farklı dil ve dinlerin bir arada yaşadığı, cami, medrese, kilise ve taşın oya gibi işlendiği konakların yer aldığı 22 yapıyı üç boyutlu fotoğraf ve videolarla sanal ortamda da tarihe yolculuk yapma imkanı buluyor.

"Tamamen yerli bir yazılım"

Mardin Büyükşehir Belediyesi Bilgi Kültür ve Tanıtım Merkezi sorumlusu Aleksandır Bayruğ, merkezde ziyaretçilere şehrin kültürü, tarihi ve gelenekleri hakkında bilgi verildiğini söyledi.

Teknolojiyi Mardin turizmiyle birleştirdiklerini ve tamamen yerli bir uygulama hayata geçirdiklerini aktaran Bayruğ, bu sayede şehrin bilinirliğini artırmayı amaçladıklarını aktardı.

Bayruğ, şöyle konuştu:

"Artırılmış gerçeklik uygulaması, misafirlere hiç görmedikleri noktalarda merak uyandırma sağlamakta. Merkezde hiç görmedikleri yerlerin üç boyutlu hem görsellerini hem videolarını görebiliyorlar. Bu sayede gelen ziyaretçi, o noktaları ziyaret edebiliyor. Bu uygulamayı bölgede ilk defa turizm anlamında burada kullandık. Tamamen yerli bir yazılım, Türk mühendislerin çalışmalarıyla hazırlandı."

"Şehrin tanıtımına katkı sağlayacak"

Öğretmen Özkan Karakoç da Mardin'de özellikle son iki yılda kültürel ve sosyal faaliyetler açısından çok önemli gelişmelerin yaşandığını kaydetti.

Belediye Başkan Vekili Yaman'ın gelişiyle şehirde çok güzel bir hava oluştuğunu söyleyen Karakoç, şöyle devam etti:

"Mardin'in tanıtımı açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü arıtılmış gerçeklikle tarihi yapıları burada sanal ortamda görüyorsunuz, daha sonra bu yapıları birebir yerinde görebilme imkanınız oluyor. Bu da size bir yol haritası çiziyor. Şehrin tanıtımına ekstra bir katkı sağlayacak."



