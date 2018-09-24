Bu kilimde her motifin bir anlamı var

Fotoğraf: AA/Menderes Özat

OSMANİYE - Muzaffer Çağlıyaner

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde köylü kadınların ürettiği dünyaca ünlü el dokuması Karatepe kilimleri, üzerindeki motiflerin anlamıyla da ilgi görüyor.

Geçmişte genç kızların duygularını ve düşüncelerini aktarmak için kullandıkları motifler, görsel güzelliklerinin yanı sıra farklı anlamlarıyla da ürünlere değer katıyor.

En çok kullanılan "eli belinde" motifi, kilimi dokuyan genç kızın "Elim belimde, keyfim yerimde. Her şeyim hazır, evliliğe hazırım", "baklava" motifi ise "evlenme çağım geldi, tatlım yensin" anlamlarını taşıyor.

Karatepe Kilim Kooperatifi usta öğreticisi Ayşe Haksever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kilimlerinin tarihinin yüzyıllar öncesine dayandığını ve bugün de bölgede dokunmaya devam edildiğini söyledi.

"Her motif bir genç kızın yüreğinden geçip söyleyemediğidir"

Kilimlerde kullanılan motiflerin de asırlık geçmişe sahip olduğunu belirten Haksever, şöyle devam etti:

"Yüzyıllar önce okuma yazması olmayan genç kızlar ve kadınlar, duygularını düşüncelerini bu kilimlere nakşetmiş. Dokunan her motif bir duyguyu, düşünceyi, dokuyanın anlatmak isteyip anlatamadığı şeyleri dile getiriyor. Kilim üzerinde gördüğünüz fakat anlam veremediğiniz her motif aslında bir genç kızın yüreğinden geçip söyleyemediğidir. Günümüzde de genç kızlar, yüzyıllar önce yaşamış yaşıtlarının duygularını kilimlere aktarmaya devam ediyor."

Haksever, Karatepe kilimlerinin en önemli özelliğinin yüzde yüz yünden yapılması ve doğal kök boyası kullanılması olduğunu aktardı.

Kilimlere makine değmediğini, tamamen el emeği olduğunu vurgulayan Haksever, dokunan kilimlerin Türkiye'nin değişik yerlerinde pazarlandığını kaydetti.