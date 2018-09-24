Akçakoca'nın otantik lezzeti 'Melengücceği tatlısı'

Orta Asya'dan göç ederek Düzce'nin Akçakoca ilçesine yerleşen Manav Türklerine ait "Melengücceği tatlısı" pazarda "en çok satılanlar" listesinde birinci sırada yer alıyor.

Fotoğraf: AA/Tayyib Hoşbaş

DÜZCE - Tayyib Hoşbaş

Orta Asya'dan göç ederek Düzce'nin Akçakoca ilçesine yerleşen ve "Manav" olarak adlandırılan Türklerin manda sütü kaymağı ile hazırladığı ve unutulmaya yüz tutmuş "Melengücceği tatlısı", farklı lezzetiyle büyük beğeni görüyor.

Yörede asırlardır yapılan ancak 2000'li yıllardan itibaren unutulan "Melengücceği tatlısı", Akçakoca Tarihi Yukarı Mahalle Pazarı'ndaki kadınların eliyle yeniden hayat buldu.

Lezzeti ve besleyici özelliğiyle dikkati çeken "Melengücceği tatlısı", 2017 yılında Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Manda kaymağından tatlının iç malzemesi elde ediliyor

Asırlardır damakları tatlandıran "Melengücceği tatlısı", Melen Çayı kenarında yetiştirilen mandaların sütünün kaymağından elde edilen ve bölgede "dartı" olarak adlandırılan iç malzemenin yufkayla harmanlanmasının ardından şerbetlenip servis ediliyor.

Akçakoca Tarihi Yukarı Mahalle Pazarı'ndaki kadınların elinde şekillenen tatlı, pazarı ziyaret edenler tarafından ilgi görüyor. Melengücceği, pazarda "en çok satılanlar" listesinde birinci sırada yer alıyor.

Tarihi pazarda işletmecilik yapan Sündüz Badanoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, neredeyse unutulan lezzeti gün yüzüne çıkardıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"700 yıl önce Orta Asya'dan gelen Türkler bu tatlıyı yaparmış, buradaki Manav Türkleri bu geleneği devam ettirmiş. Akçakoca'daki Melen köyündeki mandaların kaymağından tatlının iç malzemesi elde edilirmiş. Buradaki kadınlar da ekmek tasarlarmış, o ekmeğe 'güccek' denirmiş. O iç malzeme (kaymak) ile ekmeğin malzemesini birleştirerek tatlı elde etmişler."

Tatlının yapılışı

Manda kaymağına ulaşmanın zor olduğunu, inek sütü ile "Melengücceği tatlısı" yaptıklarını kaydeden Badanoz, "Melengücceği tatlısını, mandamız olmadığı için normal süt kaymağından iç malzemeyi eriterek pişiriyoruz. Elde edilen malzemeye 'dartı' deniyor. Hamurumuzu baklava hamuru gibi yoğuruyoruz, elde ettiğimiz dartı ve ince çekilmiş cevizi kullanarak Melengücceğini elde ediyoruz. Daha sonra tek kullanımlık temiz yağda kızartıp şerbet ekleyerek servis yapıyoruz." diye konuştu.

"Melengücceği tatlısı"nın yazın dondurma ile kışın süt kaymağıyla servis edildiğini dile getiren Badanoz, "Tatlı çok beğeniliyor. Mahallemizin vazgeçilmezi oldu. Ankara ve İstanbul'dan gelen misafirlerimiz de tatlıyı beğeniyor." dedi.

Badanoz, tatlıyı hafta sonu ziyarete açık olan Akçakoca Yukarı Mahalle Pazarı'nda satışa sunduklarını belirterek, geleneksel lezzetlere merakı olan herkesi "Melengücceği tatlısı" yemeye davet etti.