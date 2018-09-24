'Apameia'nın antik tiyatrosu gün yüzüne çıkarılıyor

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AFYONKARAHİSAR - Arif Yavuz

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde, tarihi İpek Yolu ile Kral Yolu'nun kesiştiği noktada yer alan Apameia Antik Kenti’nin tespit edilen en önemli mimari yapısı antik tiyatronun kuzey ve güney "analemma" duvarları gün yüzüne çıkarılıyor.

Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) iş birliğinde, Dinar Kaymakamlığının desteği ile antik tiyatroda iki yıldır sürdürülen kurtarma kazılarının bu yılki bölümü başladı.

AKÜ Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Emrah Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Apameia Antik Kenti’nin Frig, Pers, Seleukos ve Roma uygarlıklarından önemli izler taşıdığını söyledi.

"Kral Yolu ve İpek Yolu buradan geçer"

Yolların kesiştiği nokta bulunan Apameia’nın önemli bir ticaret şehri olduğunu dile getiren Kurt, şöyle konuştu:

"Kral Yolu ve İpek Yolu buradan geçer. O dönemde nüfusu kalabalık bir şehir olarak bilinir. Şehir aynı zamanda Büyük Menderes nehrinin doğduğu yerde olduğu için sulak bir alandır. Bu da yerleşim için önemli bir unsurdur. Hem ticari hem de tarımsal faaliyetleri barındırması açısından önemli bir kenttir."

"Antik döneme ait çok sayıda eser görülebiliyor"

Kurt, Apameia’nın Roma İmparatorluğu’nun bu coğrafyada Efes’ten sonra ikinci büyük kenti olduğunu vurguladı.

Antik kentin üzerinde halihazırda modern yerleşimin de olmasından dolayı şehrin pek çok kısmının toprak altında olduğunu anlatan Kurt, "İki yıldır sadece antik tiyatro kısmında çalışma yapıyoruz. Dinar'ın merkezinde antik döneme ait çok sayıda eser görülebiliyor. Ancak yerleşim kalıntısı olarak şu anda antik tiyatro ve stadion mevcut. Biz de çalışmalarımızı tiyatro kısmında yürütüyoruz." diye konuştu.

"Şehrimizin turizmine katkı sağlayacaktır"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır da Apameia'daki kurtarma kazısının ilerleyen dönemlerde Bakanlık kazısına dönüşeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sadece tiyatro bölümünde sürdürülen kazıyı, zamanla yerleşim noktalarında da yapmayı düşünüyoruz. Bu çalışmalarla tarihi aydınlatmayı, dün ile bugün arasında bağ kurmayı hedefliyoruz. Yine, Apameia’nın yol kenarında olması nedeniyle, bu tarihi yeri koruyarak ören yerine dönüştürdüğümüzde şehrimizin turizmine katkı sağlayacaktır."