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Kültür

İDOB'dan 'Winterreise' ve 'Operada Verismo' konserleri

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 19 Şubat'ta farklı mekanlarda 2 konseri dinleyicilerinin beğenisine sunacak.

Ahmet Esad Şani   | 17.02.2022
İDOB'dan 'Winterreise' ve 'Operada Verismo' konserleri

İstanbul

Kadıköy Süreyya Operası'ndaki konserde, Avusturyalı besteci Franz Peter Schubert'in kış yolculuğu anlamına gelen ünlü eseri "Winterreise", İDOB solisti tenor Berk Dalkılıç ve piyanist Gizem Alkan tarafından seslendirilecek.

İtalya'da 19. yüzyıl başı 20. yüzyıl sonunda ortaya çıkan "Verismo" (Gerçekçilik Akımı) örneklerinin yer alacağı "Operada Verismo" konseri de yine 19 Şubat'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Pagliacci, Adriana Lecouvreur, L'arlesiana, Andrea Chenier, La Gioconda ve Cavalleria Rusticana operalarından aryalar, konser programını oluşturacak.

Konserde solistler Ali Murat Erengül, Nesrin Gönüldağ, Murat Güney, Ayçin Sürücüer, Ayten Telek ve Onur Turan'a, piyanoda Yuliya Bapova eşlik edecek.


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