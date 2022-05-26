'Humanitarian Film Festival' başladı
TRT World Citizen tarafından küresel insani sorunlara ışık tutmak amacıyla düzenlenen "Humanitarian Film Festival" (İnsani Film Festivali), Grand Pera Emek Sahnesi'nde başladı.
Istanbul
Mültecilik, açlık ve savaş konuları ile insani meselelerin ele alındığı 2 gün sürecek festivalde, film gösterimlerinden söyleşilere pek çok etkinlik gerçekleştirilecek.
"Ronaldo" adlı kısa filmiyle festivale katılan fotoğrafçı, yazar, yapımcı ve yönetmen Raşit Algül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020'de çektiği filmi, Kovid-19 salgını sebebiyle çevrim içi festivallerde gösterildiğini söyledi.
Algül, filmi mülteci bir çocuk hikayesi üzerine kurguladığını belirterek, şunları kaydetti:
"Film, aslında başıma gelen bir hadiseden yola çıktı. 2019'da Bodrum'da bulunuyordum bir iş için ve çok yoğun deniz yoluyla bir göç vardı. Her şey gözümüzün önünde yaşanıyordu. Bir şey yapamıyorduk. Sadece izliyorduk. Orada çıkan bir haberden çok etkilendim. Böyle bir senaryo geliştirdim. Avni Tuna Dilligil'le paylaştım hikayeyi ve o senaryo haline getirdi. Çok büyük trajediler vardı o zaman. Çok insan kaybediyorduk ve bu çok üzücüydü. Ben de buna dikkat çekmek için filmi çektim. Dünyada birçok festivali gezdi. Umarım mesajım iletilmiştir."
Festivalde yer almaktan mutlu olduğunu dile getiren Algül, "Filmimi ilk defa burada sinema perdesinde izleyeceğim, (önceki) bütün festivaller online yapıldığı için. Ama şu an burada olmak çok güzel. Yetkililere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
"Hepimiz bir gün göçmen olabiliriz"
"Hava Gösterisi" filmiyle festivale Kanada'dan konuk olan yönetmen Maya Bastian ise her yıl Toronto'da "Air Show" adlı bir hava gösterisinin düzenlendiğini aktararak, "Mülteciler, Toronto'da da yaşadığı için o şovdan aslında nasıl etkilendiklerini filmde işledim. Bu uluslararası bir şov ve her yıl, uçaklar gökyüzünde gösteri uçuşu yapıyor. Tamamen eğlence için yapılan bir şey ama mülteciler, geldikleri ülkede havadan bombardımana maruz kaldıkları için bu şovdan nasıl etkilendiklerini ele aldık." dedi.
Bastian, festivali çok beğendiğini söyleyerek, şöyle devam etti:
"Harika bir festival. Çünkü dünyada insan haklarına adanmış çok az böyle festival var ve film yapımcıları, yönetmenler, oyuncular hepsi burada filmleriyle insan haklarına yatırım yapmış oluyor. İnsan hakları konusunun bu filmlerle daha iyi anlaşılması çok önemli bir nokta."
Mültecilerin artık her ülkede bulunduğuna dikkati çeken Bastian, "Her ülkenin vatandaşı, başka bir ülkede mülteci ya da göçmen olarak yer alabiliyor. Dolayısıyla biz bu konuları sürekli gündemde tutmalıyız. Bu konular üzerinde konuşmaya devam etmeliyiz. Hepimiz bir gün göçmen olabiliriz. Bu anlamda birlikte yaşama duygusunu öne çıkaracak şekilde diyaloğumuzu devam ettirmeliyiz." dedi.
Dünyanın dört bir yanından katılan filmler gösterilecek
Türkiye, İran, Fransa, Kanada, İtalya, İspanya, Amerika ve Senegal gibi, dünyanın farklı coğrafyalarından 16 film, festival izleyicisiyle buluşacak.
Film gösterimlerinin yanında yarı finale kalan filmlerin yönetmenlerinin yer alacağı söyleşiler, Ensar Altay, Suat Köçer ve Mehmet Bahadır Er'in yapacağı atölyelerde festival programında yer alıyor.
İkinci günün sonunda ilk üçe giren filmlerin sahiplerine ödülleri takdim edilecek.
Katılımcıların, ulusal ve uluslararası isimlerle iletişim ve iş birliği içerisinde olacağı, film yapımcıları ve film endüstrisi profesyonelleriyle buluşacağı festivalde Türkçe, İngilizce ve Farsça simultane çeviri desteği sağlanacak.
Festivalle ilgili bilgi "www.worldcitizenfilmfestival.com" adresinden alınabilir.