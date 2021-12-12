Dolar
13.88
Euro
15.71
Altın
1,783.02
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,035.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Hatay'da 'Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri' başladı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, yazar, düşünür, çevirmen ve eğitimci Cemil Meriç'in doğum gününde düzenlenen "Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri" başladı.

Cem Genco   | 12.12.2021
Hatay'da 'Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri' başladı

Hatay

Kaymakamlık, belediye, Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası ile Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunun katkılarıyla 19 Aralık'a kadar sürecek etkinliğin açılışı, Cemil Meriç Kültür Evi'nde yapıldı.

Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk, programda, Cemil Meriç'in doğum gününde gerçekleştirilen etkinliğin önemini anlattı.

Etkinlikle, Cemil Meriç'in yolundan yürüyebilmeyi ve onu anlayabilmeyi amaçladıklarını aktaran Öztürk, "Bugünün önemli yanı üstat Cemil Meriç'in düşünce ve eserlerini gelecek kuşaklara aktararak hemşehrilik görevini yerine getirebilmektir. Bütün hayatını ve zamanını öğrenmek ve öğretmeye adayan, bilgelik ışığını bulmak uğruna kendi ışığını kaybetmiş olmasına rağmen yılmayan Cemil Meriç, düşünce semamızda kendisini biricik kılmıştır." diye konuştu.

Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu da ilçede doğan Cemil Meriç'in geride eşsiz eserler bıraktığını belirterek, "Cemil Meriç coğrafyamızı temsil eden dünya çapında bir isimdir. O Doğu ve Batı medeniyetlerinin buluşma noktasıdır ve her iki medeniyeti de buluşturan anlayışın temsilcisidir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından sanat günleri kapsamında hazırlanan resim sergisinin açılışı yapıldı.

Reyhanlı Belediyesi önünde kurulan çadırda söyleşi ve imza günlerinin de gerçekleştirileceği organizasyon, 19 Aralık'a kadar sürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere hastanelerinde Omicron varyantı vakalarının tedavi gördüğü açıklandı
Bakan Koca: (Omicron varyantı) Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi
Türkiye'de 19 bin 255 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da son 24 saatte 21 bin 42 Kovid-19 vakası kaydedildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 796 bini aştı

Benzer haberler

Hatay'da 'Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri' başladı

Hatay'da 'Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri' başladı

Türk ve Suriyeli iki kadının mozaik yeteneği 40 kişiye istihdam sağladı

Mobilya sektörünün nitelikli elemanları fabrikada yetiştiriliyor

Hatay'da zeytin hasadı işçileri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Hatay'da zeytin hasadı işçileri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
İskenderun Körfezi'nde ölü caretta caretta bulundu

İskenderun Körfezi'nde ölü caretta caretta bulundu
Jan Olde Riekerink, Amanos Dağları'ndan paraşütle atladı

Jan Olde Riekerink, Amanos Dağları'ndan paraşütle atladı