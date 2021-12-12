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Kültür

Göbeklitepe'de hafta sonu yoğunluğu

"Tarihin sıfır noktası" kabul edilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Müslüm Etgü   | 12.12.2021
Göbeklitepe'de hafta sonu yoğunluğu Fotoğraf: Eşber Ayaydın/AA

Şanlıurfa

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen çok sayıda ziyaretçi, Göbeklitepe'de Neolitik döneme ait, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını görme fırsatı buldu.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte hafta sonunu da fırsat bilen misafirler, Göbeklitepe'de fotoğraf çektirip ören yerinin tarihi hakkında bilgi aldı.

Haliliye Kaymakamı Metin Esen, AA muhabirine, Şanlıurfa'da turizmdeki hareketliliğin sürdüğünü, bu durumun kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmiş ziyaretlerin yapıldığını düşündüklerini dile getiren Esen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aralık ayı olmasına rağmen Göbeklitepe'ye olan ziyaretler yoğun olarak devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenen 'Taş Tepeler' tanıtım toplantısının da etkisiyle buraya olan ilginin biraz daha arttığını değerlendiriyoruz. Kentteki mevsim şartları da ziyaretler için çok elverişli, bunlar da misafirlerimizin planlarını ertelemeden buralara gelmelerini sağlıyor."

Esen, 2022'nin Şanlıurfa turizmi için iyi bir yıl olacağını düşündüklerini belirterek, tüm hazırlıkların da buna göre yapıldığını vurguladı.

Ziyaretçilerden Hakan Güzel de özellikle hafta sonunda havaların da iyi olmasını fırsat bilerek Göbeklitepe'yi gezmeye geldiklerini aktardı.

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