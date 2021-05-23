Euro
10.26
Dolar
8.42
BIST 100
1,451.84
Altın
1,881.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

Eurovision Şarkı Yarışması'nı İtalya kazandı

Hollanda'da bu yıl 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı, "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu kazandı.

Abdullah Aşıran   | 23.05.2021
Eurovision Şarkı Yarışması'nı İtalya kazandı

Rotterdam

Rotterdam kentindeki Ahoy salonunda gerçekleştirilen "Kucaklama" temalı Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinde 26 ülkenin temsilcileri mücadele etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020'de yapılamayan ve bu yıla ertelenen yarışmaya, Kovid-19 kısıtlamalarından dolayı 24 saat içinde alınmış negatif test sertifikası olan 3 bin 500 seyirci katıldı. Bu sayı yarışmanın yapıldığı salonun yüzde yirmisini kapsıyor.

Yarışmanın finalinde İtalya'yı temsil eden rock grubu Maneskin'in, "Zitti E Buoni" adlı şarkısı 524 puanla birinci seçildi.

Yarışmada Fransa'nın temsilcisi Barbara Pravi'nin seslendirdiği "Voila" adlı şarkı 499 puanla ikinciliği, İsviçre temsilcisi Gjon's Tears'in "Tout l'Univers" adlı şarkısı da 432 puanla üçüncülüğü elde etti.

Yarışmada Azerbaycan'ı "Mata Hari" adlı eserle temsil eden Efendi de 65 puanla 20'nci oldu.

Yarışma, 45 ülkede canlı izlendi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 danışman heyeti, Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilebilme olasılığına dikkati çekti
Latin Amerika ve Karayipler'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyonu geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19 salgınıyla mücadelede uygulanan toplam aşı sayısı 27 milyon 761 bin 989 doz oldu
Sağlık Bakanı Koca: Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor

Benzer haberler

Eurovision Şarkı Yarışması'nı İtalya kazandı

Eurovision Şarkı Yarışması'nı İtalya kazandı

Huawei, Hollanda'da 5G altyapısından çıkarıldı

Aşı üretici firmalar, düşük ve orta gelirli ülkelere 2021 sonuna dek 1,3 milyar doz aşı temin edecek

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 125 bine yaklaştı

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 125 bine yaklaştı
İtalya'nın 2020 Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

İtalya'nın 2020 Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu
Hollanda'da 2 aydır hükümet kurulamadı

Hollanda'da 2 aydır hükümet kurulamadı