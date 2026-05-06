Adalet Bakanı Gürlek, Rojin Kabaiş ve Çağla Tuğaltay'ın ailesiyle görüştü Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş ve 5 Haziran 2000'de katledilen Çağla Tuğaltay'ın ailesini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürlek, 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, annesi Aygül Kabaiş ve ailenin avukatları ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Burada konuşan Gürlek, Rojin Kabaiş'in ölümünün çözülmesi için Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının devreye girdiğini belirtti.

Daire Başkanlığındaki çalışanların hepsinin tecrübeli ve ceza hukukunda uzman olduklarını vurgulayan Gürlek, "Dosyalara ayrı bir gözle bakıyoruz, özellikle savcımızla, aileler ve avukatla irtibatta kalıyoruz. Yeni bir delil varsa özel bir ekip kurulması gerekiyorsa, burası için de daraltılmış baz için bakalım. Bizim soruşturma yetkimiz yok ama teknik olarak orada soruşturma yapan makamı destekliyoruz. Devletin bu olayla ilgilendiğini, sonuna kadar gidilmesi gerektiğini ailelerimize hissettiriyoruz." açıklamasını yaptı.

"Rojin'in telefonu incelenecek"

Soruşturmayla ilgili ailenin ve avukatların görüşlerini dinleyen Bakan Gürlek, olayın çözülmesi için devlet olarak her türlü imkanla çalışıldığını kaydetti.

Gürlek, ailenin ve avukatların dile getirdiği daraltılmış baz çalışmasına teknik imkan ölçüsünde bakılacağını ifade etti.

İspanya'ya gönderilen Rojin Kabaiş'in telefonunun Çin'e de gönderileceğini dile getiren Gürlek, ailenin ve avukatların taleplerini dinledi.

"Devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz"

Tüm delillerin tekrar inceleneceğini ve daraltılmış baz kayıtlarının isteneceğini vurgulayan Akın Gürlek şöyle devam etti:

"Rojin hayatının baharında gelecekleri, umutları, hayalleri yarım kalmış bir genç kızımız. Devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz. Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bu birimin kuruluş amacı da bu. Özellikle faili meçhul kalmış cinayetlerde sonuna kadar gitmek. Olay tam belli değil. Cinayet mi, intihar mı? Bunu çözmemiz lazım. Bizim zaten konumuz bu. Savcılığın bunun tespitini yapması lazım. İntihar ya da cinayet. Siz aile olarak cinayet olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii bu konuda bütün hususların en ince noktaya kadar araştırılması lazım."

"Devletimize, adalete güveniyoruz"

Baba Nizamettin Kabaiş de Bakan Gürlek'e gösterdiği ilgi ve verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Biz her zaman devletimize, adalete güveniyoruz. Çok umutluyuz." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin sonunda Gürlek, ailenin ve avukatların dikkat çektiği hususların ilgili daire tarafından titizlikle inceleneceğini söyledi.

Görüşmede Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Hazım Aslancı, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Demirci de yer aldı.

Bakan Gürlek, 26 yıl önce katledilen Çağla Tuğaltay'ın ailesiyle görüştü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 Haziran 2000'de katledilen Çağla Tuğaltay'ın ailesini de kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürlek, Tuğaltay'ın annesi Gülnur Saygı Tuğaltay, ağabeyi İlker Tuğaltay ve ailenin avukatlarıyla Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, aileye başsağlığı dileklerini ileten Gürlek, "Burada bir cinayet var. Devletin bu cinayeti çözmesi, üzerine gitmesi lazım. Özellikle hayatının baharında tazecik bir genç kardeşimizin vefatı devletin sorumluluğundadır." ifadelerini kullandı.

Devlet olarak bu cinayetleri çözeceklerini, tüm imkanların seferber edileceğini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Ortada bir suç varsa mutlaka bir fail vardır. Bunu çözmek bizim görevimiz. Bu olaylarda delillerin sıcağı sıcağına toplanması lazım. O zaman toplanmadı demek, şu an toplanmayacağı anlamına gelmez. Şüpheli görülen her iz, bulgu ve veri bugünkü teknoloji ve şartlarla yeniden değerlendirilmeli."

"Binaya giren 12 kişinin DNA'sı incelenecek"

Çağla Tuğaltay cinayeti şüphelisi olan ve hayatını kaybeden 4 kişi için ailenin talebi üzerine Başsavcılığın "fethi kabir" yapmayı uygun bulduğunu aktaran Gürlek, ayrıca yeni şüpheliler yönünden de DNA örneği alınabileceğini ifade etti.

Binaya sonradan giren 12 kişinin DNA incelemesinin yapılacağını bildiren Gürlek, o zamanki cinayet büro ekipleriyle görüşülüp, ellerinde farklı bir delil olup olmadığının da soruşturma makamlarınca değerlendirileceğini kaydetti.

Yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesine değinen Gürlek, şunları ifade etti:

"Biz soruşturma makamı değiliz, hakimlere, savcılara talimat verme yetkimiz yok. Arkadaşlar bu işin profesyoneli, kurduğumuz birimdeki arkadaşlarımız genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı profesyonel. Farklı bir gözle bakıyoruz. Sürecin hızlandırılması ve çözümü için devletin tüm kurumları nezdinde teknik olarak ne tür imkanlara sahip olduğumuz araştırılarak ilgili kurumların soruşturma makamlarının hizmetine verilmesini sağlıyoruz. Bu konuda ilgili kurumları çalıştırmak ve işlemlerin gereğini takdir etmek tamamen soruşturma makamlarının takdirinde."

Aileden Bakan Gürlek'e teşekkür

Bakan Gürlek, aile bireyleri ve avukatların soruşturmayla ilgili görüşlerini de dinledi.

Anne Gülnur Saygı Tuğaltay, hassasiyetleri için Bakan Gürlek'e teşekkür ederek, "Şimdiye kadar ben hep ulaşmak istedim. Ama hiçbir geri dönüş alamadım. Bir tek siz ilgilendiniz." ifadesini kullandı.

Çağla Tuğaltay'ın ağabeyi İlker Tuğaltay da Bakan Gürlek'e yardımları için teşekkür etti.

Aile bireyleri ve avukatlar, sosyal medyada hakaret içeren paylaşımlardan duydukları rahatsızlığı da Bakan Gürlek'e aktardı.