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Kültür Sanat

Cem Yılmaz yeni gösterisiyle Kopenhag'da sahne aldı

Komedyen Cem Yılmaz yeni gösterisi "Diamond Elite Platinum Plus"ı Kopenhag'da sahneledi.

Davut Çolak   | 15.04.2019
Cem Yılmaz yeni gösterisiyle Kopenhag'da sahne aldı

Kopenhag

Oyuncu, senarist, yönetmen ve komedyen Cem Yılmaz yeni gösterisi ''Diamond Elite Platinum Plus'' ile Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da sahneye çıktı.

Yılmaz, yeni tek kişilik gösterisi ''Diamond Elite Platinum Plus''la Kopenhag'ın merkezindeki Vesterbro semtinde bulunda Tivoli Kongre Merkezi'nde, Danimarka'da yaşayan Türk hayranlarıyla buluştu.

Yaklaşık iki saat süren gösteri için bin 900 bilet satıldığı öğrenildi.


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