Adıyamanlılar Vakfı'nın Ankara Şubesi açıldı

Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesi'nin açılış töreni birçok davetlinin katıldığı program ile gerçekleştirildi.

Foto: AA/Muhammed Selim Korkutata

ANKARA

Adıyamanlılar Vakfının Ankara şubesinin açılışı milletvekilleri, iş adamları, dernek üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, okuma etkinliğine önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Baydaş, Adıyamanlılar Vakfının Ankara şubesinin açılışında, Vakfın İstanbul'daki çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti. Bürokrasinin merkezi Ankara'da bir şube açılmasının Adıyaman'ın sorunlarının hızla çözüme kavuşturulmasına katkıda bulunacağını aktaran Baydaş, "Vakfın yaptığı faaliyetleri önemsiyoruz. Burayı Ankara'da bulunan Adıyamanlı gençlerimizin buluşma noktası haline getirmelerini ümit ediyorum. Okuma etkinliğine önem verilmesi gerekiyor, ülkemizin gelişmesinin ön koşulu budur." diye konuştu.

Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Sait Aybak ise vakıf olarak imkanı olan ile ihtiyacı olan arasında köprü görevini gördüklerini, bu kapsamda öğrencilere burs imkanı sağlayacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından, dualar eşliğinde şubenin açılışı yapıldı.

Törene, AK Parti Adıyaman milletvekili M. Fatih Toprak, CHP Adıyaman milletvekili Abdurrahman Tutdere, iş adamları, dernek üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Muhabir: Ömer Olcay