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Türkiye, Koronavirüs

Yurt dışından getirilen vatandaşlar yurtlara yerleştiriyor

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında KKTC'den yurda getirilen 364 Türk vatandaşı, Muş ve Ağrı'daki öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

İbrahim Yaldız,Abdullah Söylemez   | 19.04.2020
Yurt dışından getirilen vatandaşlar yurtlara yerleştiriyor Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş/Ağrı


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) yurda getirilen 175 Türk vatandaşı, Muş'taki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 175 kişi, KKTC'den kalkan uçakla Muş Alparslan Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan inen vatandaşlar, sağlık kontrollerinin yapılması ve valizlerinin dezenfekte edilmesinin ardından polis ve jandarma eşliğinde otobüslerle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Müştakbaba Öğrenci Yurdu'na getirildi. Burada karanfillerle karşılanan 175 kişi, kayıtları yapılarak odalarına yerleştirildi.

Uçaktan inen Ali Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lefke Avrupa Üniversitesinde öğrenci olduğunu belirterek, "Bize yapılan çok güzel bir şey. Orada kalmak öğrenciler ve yurttaşlar için kötü bir durum. Üniversite okuyordum, bu olaylardan dolayı bir aydır oradayım. Bizi getirdikleri için Cumhurbaşkanlığına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Vatandaşlardan Erman Demirel de Kıbrıs'ta çalıştığını ifade ederek "Kıbrıs'tan gelmek zorundaydık. Bu aşamada Cumhurbaşkanlığı sayesinde ülkemize geldik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, AFAD İl Müdürü Veysi As, Merkez Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Temiz, İl Sağlık Müdürü Serdal Türkoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erol Çengelçik, 175 kişinin havaalanından alınarak yurda yerleştirilmesi sürecinde organizasyonu sağladı.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları Muş Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay tarafından karşılanacak.

189 Türk vatandaşı Ağrı'da yurtlara yerleştirildi

Öte yandan KKTC'den Ağrı'ya getirilen 189 Türk vatandaşı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Uçaktan indikten sonra sağlık kontrolleri ve dezenfeksiyon işlemleri yapılan vatandaşlardan 18'i, ateşlerinin yüksek çıkması üzerine test yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 

Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek kendilerini bekleyen otobüslere binen ve otobüslerle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'na götürülen vatandaşlar, kayıtları yapıldıktan sonra odalarına yerleştirildi. 

Ağrı'ya getirilen vatandaşlardan Mehmet Şanverdi, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendi istekleriyle Türkiye'ye geldiklerini ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. 

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