Premier Lig ekibi Brighton'ın stadı koronavirüs test merkezine çevrildi
İngiltere Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'ın stadı, yeni tip koronavirüs testlerinin yapılması için kullanılacak.
İstanbul
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İngiltere Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'dan yapılan açıklamada, American Express Community Stadı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test merkezine çevrildiği ve güney sahillerindeki en büyük merkez olduğu duyuruldu.
Statta günde 1000 kişinin test edilebileceği aktarıldı.
Brighton & Hove Albion, daha önce Ulusal Sağlık Hizmetleri'nde (NHS) çalışan personele gelecek maçlarda kullanılmak üzere 1000 bilet bağışlayacağını açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.