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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca'dan 'bahar' uyarısı: Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz, sabırlı olalım

Sağlık Bakanı Koca, "Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Evde kalalım." ifadesini kullandı.

Yıldız Aktaş   | 19.04.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan 'bahar' uyarısı: Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz, sabırlı olalım

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, aylardan nisan olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz, sabırlı olalım. Evde kalalım."

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