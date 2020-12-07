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Koronavirüs

Yunanistan'da Kovid-19 karantinası 7 Ocak'a kadar uzatılacak

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 14 Aralık'a kadar süreceği açıklanan genel karantina uygulamasının 7 Ocak'a kadar uzatılacağı bildirildi.

Tevfik Durul   | 07.12.2020
Yunanistan'da Kovid-19 karantinası 7 Ocak'a kadar uzatılacak

Atina


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, Kovid-19 salgınındaki durum ve önlemlerin güncellenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede 14 Aralık'a kadar sürmesi öngörülen genel karantina ve 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının 7 Ocak'a kadar uzatılacağını belirten Petsas, bu kararın kapsamına şehir dışı seyahat kısıtlamasının da dahil olduğunu söyledi.

Petsas, okullar, restoranlar, barlar ve kayak merkezleri gibi mekanların söz konusu tarihe kadar kapalı kalacağının altını çizerek, kiliseler, kuaför salonları ve Noel süsleri satan sezonluk perakende mağazalarıyla ilgili tedbirlerin, bu hafta içinde ayrıca açıklanacağını dile getirdi.

Ülkede vaka sayılarındaki ciddi artış üzerine 7 Kasım'dan itibaren karantinaya gidilmiş ve 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Kurumunun dün paylaştığı verilere göre, ülkede solunum cihazına bağlı durumda olan Kovid-19 hastalarının sayısı 600'e yükselmişti.

Ülkede dün 904 yeni vakanın kaydedildiği, 101 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Yunanistan'da salgının başından bu yana 115 bin 471 vaka, 3 bin 3 ölüm kayıtlara geçti.


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