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Sağlık, Koronavirüs

Vaka artışı devam eden Trakya'da 243 bin 558 Kovid-19 aşısı yapıldı

Sağlık Bakanlığının haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına göre, Edirne'de vaka sayısı 107,43, Kırklareli'nde 94,44, Tekirdağ'da 85,55 olarak tespit edildi.

Gökhan Zobar,Mesut Karaduman   | 02.03.2021
Vaka artışı devam eden Trakya'da 243 bin 558 Kovid-19 aşısı yapıldı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Edirne


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış devam ederken Edirne "çok yüksek riskli", Kırklareli ve Tekirdağ "yüksek riskli" kentler arasında yer aldı.

Sağlık Bakanlığının haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına göre Edirne'de vaka sayısı 107,43, Kırklareli'nde 94,44, Tekirdağ'da 85,55 olarak belirlendi.

Bölge illerinde geçen haftaya göre en yüksek artış, 75,29'dan 107,43'a yükselen Edirne'de oldu.

"Çok yüksek riskli" iller arasında olan Edirne'de, lokanta, kafe ve restoranlar tedbirler kapsamında kapalı kaldı.

Dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam ettiği kentte salgının başından beri 68 bin 750 denetim gerçekleştirildi.

"Yüksek riskli" kentler arasında yer alan Tekirdağ'da ise İl Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri Kovid-19 denetimlerini sürdürüyor.

Kent sakinlerinden Hasan Bedel, AA muhabirine, her hafta vaka sayısının artmasının üzücü olduğunu ifade ederek, herkesi tedbirleri titizlikle uygulayama davet etti.

Aşılama devam ediyor

Trakya'da, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 14 Ocak'tan bugüne kadar 243 bin 558 Kovid-19 aşısı yapıldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da salgınla mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor.

Sağlık Bakanlığının "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" internet sitesinde yer alan verilere göre, Trakya'da en çok aşı 116 bin 833 ile Tekirdağ'da uygulandı.

Edirne'de 69 bin 562, Kırklareli'nde ise 57 bin 163 aşı yapıldı.

Haritada toplam sayı dakikada bir, illere göre dağılım ise 10 dakikada bir güncelleniyor.

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