Uzmanlar prototip bir aşının maymunları Kovid-19'dan koruduğunu açıkladı
Uzmanlar, prototip bir aşının maymunları yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) koruduğunu açıkladı.
New York
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Koronavirüse karşı aşı geliştirilmesi için 100'ün üzerinde araştırma projesi devam ederken, bir araştırma da Boston merkezli Beth Israel Deaconess Medical Center tarafından Science dergisinde yayımlandı.
Virolog Dan Barouch ve ekibi tarafından koronavirüsün maymunları nasıl etkilediğine dair yapılan deneyde, her maymuna bağışıklık sisteminin virüsü tanıması için tasarlanan ve hücreleri tarafından virüsü viral proteine dönüştürülen DNA parçaları verildi ve altı varyasyon denendi.
Deney sonrası bazı aşılar kısmi koruma sağlarken, aşılardan biri bağışıklık sistemini eğiterek, koronavirüsün tüm başak proteinine saldırdı ve aşının denendiği 8 maymunda virüs tespit edilemedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.