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Türkiye, Koronavirüs

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bugün saat 17.00 itibarıyla 46 ülkeye daha uçuşların durdurulacağını duyurdu.

Göksel Yıldırım   | 21.03.2020
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulacak

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bugün saat 17.00 itibarıyla 46 ülkeye daha uçuşların durdurulacağını duyurdu.

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