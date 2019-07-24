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Ekonomi

Havalimanlarındaki atıl uçaklar yeni sahiplerini bekliyor

Türkiye'deki havalimanlarında 21'i yerli, 8'i yabancı firmalara ait olmak üzere 29 uçak atıl durumda bulunurken, bunlardan 18'i tescilden düşürülerek satışa hazır hale getirildi.

Arife Yıldız Ünal   | 24.07.2019
Havalimanlarındaki atıl uçaklar yeni sahiplerini bekliyor

Ankara

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM), Havaalanlarında Bekleyen Hava Araçlarının Terkini, Hurdaya Ayrılması, Tasfiye ve Ödeme İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Düzenleme, havalimanlarında 6 ayı aşkın süredir bekletilen ve ilgili havaalanı işletmecisince tespit edilen hava araçlarının SHGM'ye yazılı olarak bildirilmesini öngörüyor.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'deki havalimanlarında 21'i yerli, 8'i yabancı firmalara ait olmak üzere 29 uçak atıl halde bulunuyor.

18 uçak satışa hazır hale getirildi

SHGM tarafından bu uçaklara ilişkin gerekli raporlar tutulurken, 18'i tescilden düşürülerek satışa hazır hale getirildi. 

Genel Müdürlükçe bazı uçaklara ilişkin yurt içi ve yurt dışı yazışmalar sürdürülüyor. Uçakların satışı, SHGM tarafından ruhsatlandırılan havalimanı işletmecisince gerçekleştirilecek.

Satıştan elde edilen gelir SHGM'nin emanet hesabına aktarılacak. Söz konusu para, uçakların ait olduğu şirketler veya alacaklılarınca 5 yıl içinde tahsil edilebilecek. Bu süre içinde tahsil edilmeyen para SHGM'ye kalacak.

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