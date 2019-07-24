THY'nin 'rüya uçak' tanıtım videosu
THY, filosuna katılan "B787-9" Dreamliner tipi uçağın hangardaki montaj ve boyama çalışmalarının görüntüsünü resmi sosyal medya hesabından paylaştı.
İstanbul
Türk Hava Yolları (THY), filosuna katılan "B787-9 Dreamliner" tipi uçağın hangardaki montaj ve boyama çalışmalarının görüntüsünü yayımladı.
✈🇹🇷— Türk Hava Yolları (@TK_TR) 24 Temmuz 2019
Filomuz, yeni Dreamliner’larımız ile büyümeye devam ediyor!
Sizi #Rüyagibi bir yolculuğa çıkaracak uçağımızı daha yakından tanıyın.#TürkHavaYolları #Dreamliner pic.twitter.com/YreMQSfmCL
THY resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımda, filodaki yeni Dreamliner’lar ile büyümeye devam edildiği belirtildi.
Paylaşımda, "Sizi #Rüyagibi bir yolculuğa çıkaracak uçağımızı daha yakından tanıyın. #TürkHavaYolları #Dreamliner" ifadeleriyle uçağın montaj ve boyama çalışmalarına ait videoya yer verildi.
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