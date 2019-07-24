Euro
6.36
Dolar
5.71
BIST 100
103,457.30
Altın
1,421.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa, 103.500 puan sınırını test etti

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 901,11 puan ve yüzde 0,88 artarak 103.457,26 puana çıktı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 24.07.2019
Borsa, 103.500 puan sınırını test etti

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kazancıyla 103.457,26 puandan tamamladı ve 4 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 901,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi yüzde 0,89 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,02 ile finansal, kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,75 ile menkul, kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, günü 103.457,26 puandan tamamlayarak 4 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin gündemin odağına yerleştiğini belirterek, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı öncesinde piyasalarda geniş bant içinde dalgalanın sürebileceğini kaydetti.

Yarın yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu Toplantısında açıklayacağı faiz karanının, imalat sanayi kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 105.000 seviyelerinin direnç, 100.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde 250 baz puan indirim bekliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üniversite bölüm tercihlerinde ne seçiyoruz? Bölüm, meslek ve kariyer
Rusya'nın İdlib tavrı Astana sürecini çökertebilir
Sudan'ın zorlu yolu
GÖRÜŞ - Doğu Akdeniz bağlamında Libya krizi
Nijerya’da Türkler hedefte mi?

Benzer haberler

Borsa, 103.500 puan sınırını test etti

Borsa, 103.500 puan sınırını test etti

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

'İyi öğrencilerin Sosyal Bilimler'de yetişmesi Türkiye için çok hayırlı'

'İyi öğrencilerin Sosyal Bilimler'de yetişmesi Türkiye için çok hayırlı'
Borsa 18 haftanın en yüksek kapanışını yaptı, 106.000 hedefe girdi

Borsa 18 haftanın en yüksek kapanışını yaptı, 106.000 hedefe girdi
Borsa haftaya yatay başladı

Borsa haftaya yatay başladı