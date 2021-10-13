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Sağlık, Koronavirüs

Üçüncü doz aşısını TURKOVAC yaptırmak isteyen gönüllülerin başvuruları alınıyor

Şehir hastaneleri başta olmak üzere 41 merkezde uygulanacak yerli aşının seri üretime geçebilmesi için en az 3 bin kişinin hatırlatma dozunda TURKOVAC'ı tercih etmesi gerekiyor.

Aybüke İnal Kamacı   | 13.10.2021
Üçüncü doz aşısını TURKOVAC yaptırmak isteyen gönüllülerin başvuruları alınıyor

Ankara

Kovid-19'la mücadele kapsamında üçüncü dozun, yerli aşı TURKOVAC ile uygulanması için gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları, e-Nabız üzerinden alınmaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın üçüncü doz Kovid-19 aşısını yaptıracak kişileri yerli aşı TURKOVAC için gönüllü olmaya çağırmasının ardından başvurular alınıyor.

TURKOVAC hatırlatma dozu uygulamasına katılmak isteyenler, daha önce Kovid-19 geçirmemiş ve iki doz aşısını yaptırmış 18-59 yaş kişiler arasından seçilecek.

Üçüncü dozunu TURKOVAC ile olmak isteyenler "enabiz.gov.tr" sitesinden "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonuna tıklayacak.

Açılan pencerede "3. doz hatırlatma Kovid-19 aşımı inaktif Kovid-19 TURKOVAC aşısı ile yaptırmak istiyorum" seçeneği onaylanarak başvurular gerçekleştirebilecek.

Yetkililer, değerlendirmelerin ardından, eğer katılımı uygun görülürse gönüllüye e-Nabız profilinde kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden dönüş sağlayacak.

Türkiye'nin dört bir yanından herkesin katılabileceği hatırlatma dozu uygulaması, başta şehir hastaneleri olmak üzere 41 merkezde uygulanacak.

Yerli aşı TURKOVAC'ın seri üretime geçebilmesi için en az 3 bin kişinin hatırlatma dozunda TURKOVAC'ı tercih etmesi gerekiyor.

Ayrıntılı bilgiye "ALO 184" hattından ulaşılabilecek.

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