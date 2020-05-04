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31 İlde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi 31 İlde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
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Türkiye, Koronavirüs

Üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Orhan Onur Gemici   | 04.05.2020
Üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından 28 Nisan Salı günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van il sınırları içinde 1 Mayıs Cuma itibarıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, 72 saatlik sürenin ardından saat 00.00 itibarıyla kaldırıldı. 

Karara uymayan 27 bin 828 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığından, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 1 Mayıs Cuma günü ile 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığı açıklanmıştı.

Yine Bakanlıktan, 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00 itibarıyla 47 ildeki bir ilçenin tamamında, 4 beldede, 61 mahallede, 61 köyde ve 6 mezrada olmak üzere 133 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığı, 54 ildeki 247 yerleşim yerinde ise karantinanın kaldırıldığı bildirilmişti.

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