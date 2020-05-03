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Sağlık, Koronavirüs

'Hayat Eve Sığar' uygulamasıyla maske kodu alınabilecek

Sağlık Bakanlığının koronavirüsle mücadaleye ilişkin "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla ücretsiz maske kodu alınabilecek.

Barış Kılıç   | 03.05.2020
'Hayat Eve Sığar' uygulamasıyla maske kodu alınabilecek

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadaleye ilişkin "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla ücretsiz maske kodu alınabilecek.

Koronavirüs salgını kapsamında vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilmelerine ve kendi sağlıklarını takip edebilmelerine imkan tanıyan "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması güncellendi.

Güncelleme ile uygulamanın "Sağlık Durumu" sekmesinden vatandaşların ücretsiz maske kodu alabilmesine imkan tanındı.

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