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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de Kovid-19'dan 214 bin 535 kişi iyileşti

Türkiye'de son 24 saatte, 996 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 214 bin 535 oldu.

Zafer Fatih Beyaz   | 31.07.2020
Türkiye'de Kovid-19'dan 214 bin 535 kişi iyileşti Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirlerin İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep ve Diyarbakır olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 46 bin 492 test yapıldı, 982 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 996 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 800 bin 832, vaka sayısı 230 bin 873, vefat sayısı 5 bin 691 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,8 oldu.

Bakan Koca paylaşımında şunları kaydetti:

"Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var."

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