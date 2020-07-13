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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 195 bin 671'i iyileşti

Türkiye'de son 24 saatte 1008 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 214 bin 001, can kaybı 5 bin 382 oldu. 1156 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 195 bin 671 oldu.

Sefa Şahin   | 13.07.2020
Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 195 bin 671'i iyileşti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 1008 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 214 bin 1, can kaybı 5 bin 382 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 46 bin 492 test yapıldı, 1008 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1156 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 21 bin 947, vaka sayısı 214 bin 1, vefat sayısı 5 bin 382 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1223, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 402, toplam iyileşen hasta sayısı ise 195 bin 671 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1000'in altına inmekte kararlıyız. Kovid-19'a karşı her günümüz bir sınav."

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