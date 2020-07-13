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Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 830'a çıktı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 830'a yükseldi.

Bilal Acar   | 13.07.2020
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 830'a çıktı

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 830'a ulaştı. 

Vaka sayısı son 24 saatte 530 artarak 290 bin 133 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.

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