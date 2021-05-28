Euro
10.45
Dolar
8.56
BIST 100
1,422.06
Altın
1,903.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilen Fetih Konseri'nde konuşuyor.
logo
Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de 7 bin 773 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 162 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti.

Barış Gündoğan   | 28.05.2021
Türkiye'de 7 bin 773 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ankara

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı. 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 656 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1454 oldu, 12 bin 284 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 83 bin 99'a yükseldi.

Toplam test sayısı 53 milyon 478 bin 278'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 228 bin 322, vefat sayısı 47 bin 134 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 673 bin 272 doz oldu
Türkiye'de 7 bin 773 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
İngiltere'de Kovid-19 vakaları artıyor
Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş grubuna yapılmasını onayladı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 593 bin 293'e yükseldi

Benzer haberler

Türkiye'de 7 bin 773 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye'de 7 bin 773 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

İngiltere'de Kovid-19 vakaları artıyor

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 593 bin 293'e yükseldi

Malezya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle tam karantina ilan edildi

Malezya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle tam karantina ilan edildi
Dünya genelinde 1 milyar 810 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 1 milyar 810 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Japonya'da ithal aşıların geç gönderilmesi Kovid-19'a karşı aşılamayı geciktiriyor

Japonya'da ithal aşıların geç gönderilmesi Kovid-19'a karşı aşılamayı geciktiriyor