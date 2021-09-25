Dolar
8.88
Euro
10.42
Altın
1,750.55
ETH/USDT
2,883.00
BTC/USDT
42,562.00
BIST 100
1,384.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali devam ediyor
logo
Sağlık, Koronavirüs

Türkiye uygulanan aşı dozu sayısında dünyada 7. sırada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında Almanya'yı da geride bırakarak 7. sıraya yerleştiğini bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 25.09.2021
Türkiye uygulanan aşı dozu sayısında dünyada 7. sırada

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, dünya genelinde ülkelerin Kovid-19'a karşı aşılanma oranlarına ilişkin istatistiksel veriler sunan "Our World in Data" internet sitesinin son verilerini paylaştı.

Bu veriler içerisinde Türkiye'nin geldiği noktaya dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

"Doz sayısında dünyada 7. ülkeyiz. Kovid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, nüfusu bize yakın ve aşı üreticisi olan Almanya'yı da geride bıraktık. Tüm dünyada 7. sıradayız. Türkiye'den önceki ilk 6 sırada, aşı üreticisi Çin ve ABD ile çok yüksek nüfuslu ülkeler var."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye uygulanan aşı dozu sayısında dünyada 7. sırada
Hollanda'da sosyal mesafe kuralı kalktı, 'korona kartı' uygulaması başladı
Norveç'te Kovid-19 önlemleri kaldırıldı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 739 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'a yakalanan anne sezaryenle alınan bebeğine kavuşmayı bekliyor

Benzer haberler

Türkiye uygulanan aşı dozu sayısında dünyada 7. sırada

Türkiye uygulanan aşı dozu sayısında dünyada 7. sırada

Bakan Koca, ekiplerin Kovid-19'a karşı soğan tarlalarındaki aşılama çalışmalarını paylaştı

Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında bu akşam toplanacak

Sağlık Bakanı Koca: Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız

Sağlık Bakanı Koca: Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca: Öğrencilerimize tarama amaçlı yapılacak testlerde velilerimizin izni olmadan işlem tesis edilmeyecek

Sağlık Bakanı Koca: Öğrencilerimize tarama amaçlı yapılacak testlerde velilerimizin izni olmadan işlem tesis edilmeyecek