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Yaşam, Koronavirüs

Tunceli'de evinden çıkamayan yaşlı vatandaşın şofben ihtiyacını Mehmetçik karşıladı

Tunceli'de, şofbeni olmayan ve yeni tip koronavirüs sebebiyle de sokağa çıkması kısıtlanan yaşlı vatandaşın evine, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki askerler şofben taktı.

Haydar Toprakçı   | 26.04.2020
Tunceli'de evinden çıkamayan yaşlı vatandaşın şofben ihtiyacını Mehmetçik karşıladı

Tunceli

Tunceli Valiliğinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların yardım taleplerini yerine getirmeye devam ediyor. 

Kentte 112, 155 ve 156 numaralı destek hatlarını arayarak ihtiyaçlarını bildiren vatandaşların talepleri, polis ve jandarma ekipleri başta olmak üzere gruptaki görevlilerce kısa sürede karşılanıyor.

Bu kapsamda yaşlı bir vatandaşın Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayıp evine şofben takılmasını istemesi üzerine, Vali Tuncay Sonel, isteğin yerine getirilmesi talimatı verdi.

Satın alınan elektrikli şofben, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki askerlerce eve götürüldü ve bir elektrikçiye taktırılıp yaşlı vatandaşın kullanımına sunuldu.

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