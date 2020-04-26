Euro
7.52
Dolar
6.97
BIST 100
99,127.26
Altın
1,726.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsveç’te Covid-19 tanısı konulduktan sonra tedavi edilmeden evine yollanan Emrullah Gülüşken, Bakanlığa ait ambulans uçak ile Türkiye’ye getirildi
logo
Dünya, Koronavirüs

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 12 bini aştı

Pakistan'da son 24 saatte 783 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesiyle vaka sayısı 12 bin 723'e yükseldi.

Behlül Çetinkaya   | 26.04.2020
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 12 bini aştı

İslamabad


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgınına ilişkin paylaştığı verilere göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 15 artarak 269 oldu. 

Ülkede son 24 saatte yapılan 6 bin 218 test sonucunda 783 kişide virüs görüldüğü belirtilirken, toplam vaka sayısı 12 bin 723'e, toplam test sayısı ise 144 bin 365'e çıktı.

Pakistan'da virüsün ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana iyileşen sayısı ise 2 bin 866 olarak açıklandı.

Ülkedeki vakaların 5 bin 378'i en kalabalık eyalet Pencap'ta görülürken, 55 kişiyle en az vaka Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi.

Uçuş yasağı 15 Mayıs'a kadar uzatıldı

Sağlık Bakanlığı, Pakistan'da virüs bulaşanlar arasında ne kadar sağlık personeli bulunduğuna ilişkin verileri de açıkladı.

Şu ana kadar 124'ü doktor 253 sağlık personeline virüs bulaştığı ve bunlardan üçünün hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, sağlık personeli arasında en fazla vakanın 83 kişiyle Pencap eyaletinde olduğu kaydedildi.

Ülke genelinde vaka sayısının 10 bini aşmasının ardından hükümet tarafından yeni önlemler de açıklandı. Buna göre daha önce 1 Mayıs'a kadar uluslararası uçuşların durdurulduğu ülkede bu yasak 15 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı da yarından itibaren ülke genelinde günde 50 bin test yapma çalışmalarının başlatılacağını açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'in Vuhan kentindeki tüm Kovid-19 hastaları taburcu edildi
İtalya Başbakanı'ndan ekonomi için karantina tedbirlerinin 4 Mayıs'ta gevşetileceği sinyali
İran'da 800 gram ağırlığındaki bebek Kovid-19'u yendi
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 12 bini aştı
Tunceli'de evinden çıkamayan yaşlı vatandaşın şofben ihtiyacını Mehmetçik karşıladı

Benzer haberler

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 12 bini aştı

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 12 bini aştı

Cammu Keşmir'de çatışma: 5 ölü

ABD'deki 346 Türk vatandaşı Gaziantep'e getirildi

ABD'nin New Jersey eyaleti vaka sayısında 100 bin eşiğini geçti

ABD'nin New Jersey eyaleti vaka sayısında 100 bin eşiğini geçti
Pakistan'da ilk teravih namazı kılındı

Pakistan'da ilk teravih namazı kılındı
Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den 'sıkıyönetim' uyarısı

Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den 'sıkıyönetim' uyarısı