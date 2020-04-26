Euro
7.52
Dolar
6.97
BIST 100
99,127.26
Altın
1,726.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsveç’te Covid-19 tanısı konulduktan sonra tedavi edilmeden evine yollanan Emrullah Gülüşken, Bakanlığa ait ambulans uçak ile Türkiye’ye getirildi
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da 800 gram ağırlığındaki bebek Kovid-19'u yendi

İran'ın Yezd kentinde 800 gram olarak dünyaya gelen bir bebek, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yendi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 26.04.2020
İran'da 800 gram ağırlığındaki bebek Kovid-19'u yendi

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Yezd Şehid Saduki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Mahmud Nuri, "Kovid-19'a yakalanmış anneden 40 gün önce 800 gram olarak dünyaya gelen Emir Ersalan bebekte yeni tip koronavirüs tespit edilmişti. Bugün 1200 gram olan Ersalan bebek hastalığı yendi." dedi.

Nuri, bebeğin annesinin de Kovid-19'u yendiğini sözlerine ekledi.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 5 bin 710'a, vaka sayısı ise 90 bin 481'e ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'in Vuhan kentindeki tüm Kovid-19 hastaları taburcu edildi
İtalya Başbakanı'ndan ekonomi için karantina tedbirlerinin 4 Mayıs'ta gevşetileceği sinyali
İran'da 800 gram ağırlığındaki bebek Kovid-19'u yendi
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 12 bini aştı
Tunceli'de evinden çıkamayan yaşlı vatandaşın şofben ihtiyacını Mehmetçik karşıladı

Benzer haberler

Çin'in Vuhan kentindeki tüm Kovid-19 hastaları taburcu edildi

Çin'in Vuhan kentindeki tüm Kovid-19 hastaları taburcu edildi

İtalya Başbakanı'ndan ekonomi için karantina tedbirlerinin 4 Mayıs'ta gevşetileceği sinyali

İran'da 800 gram ağırlığındaki bebek Kovid-19'u yendi

Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı kısmi olarak kaldırıldı

Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı kısmi olarak kaldırıldı
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
İller arası adres bildirimi tescil işlemleri 11 Mayıs'a kadar durduruldu

İller arası adres bildirimi tescil işlemleri 11 Mayıs'a kadar durduruldu